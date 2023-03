¿Jonathan Maicelo defiende a Makanaky pese a su confesión de violación? Esto dijo el boxeador

La confesión de Einer Gilber Alva León, más conocido como Makanaky en redes sociales, ha causado la indignación de la población peruana. Durante una entrevista, el creador de contenidos reveló que violó a una joven en su adolescencia. Tras las múltiples críticas, el boxeador se pronunció en su cuenta personal de Instagram.

No soportó las críticas. El boxeador Jonathan Maicelo aprovechó el gran alcance que tienen sus redes sociales para pronunciarse sobre la entrevista que le realizó al creador de contenidos Makanaky, quien confesó que fue partícipe de una violación.

La pareja de Samantha Batallanos también aprovechó para defenderse de los mensajes que viene recibiendo en sus redes sociales tras la entrevista que le realizó a Makanaky en su canal de YouTube "Chakalato".

"En mi caso fue una pregunta simple y él respondió con otra cosa. Yo no le pregunté a cuántas mujeres violaste, sino sobre su primera experiencia sexual y no me imaginé que fuera de esa forma",