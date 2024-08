Manuela Camacho: Periodista lloró en vivo al conocer que PJ finalmente ordenó la captura de su acosador

La periodista Manuela Camacho decidió pronunciarse respecto a la resolución del Poder Judicial (PJ) que revocó la orden de prisión suspendida contra su agresor, ordenándose la prisión efectiva por 5 años. Así, la víctima de acoso no pudo evitar llorar al enterarse de la noticia.

Mediante su cuenta oficial en X, el PJ informó sobre la nueva condena que disponía el arresto de Hialmar Enrique Laynes Sánchez, el sujeto que acosó sistemáticamente a Manuela Camacho y otras periodistas durante mucho tiempo, y por el cual, habían presentado una demanda en su contra, obteniendo así 5 años de prisión efectiva.

A raíz de ello, la periodista utilizó sus redes sociales para comentar sobre el hecho, puesto a que hace algunos días, al conocer que el sujeto estaba libre, temía por su vida y la de sus colegas. Por lo que, al anunciar la resolución, no pudo evitar llorar, debido a la impotencia.

Además, consideró que, tanto ella como sus compañeras, han sufrido maltrato por parte de las autoridades, debido a que no se les permitió asistir a la audiencia que definía la cárcel para el acosador, y que el canal oficial tampoco transmitió la misma.

"Nosotras hemos sufrido atropello tras atropello. El PJ indicó que la audiencia iba a ser a las 9 am, pero a mi abogada no le permitieron ingresar porque la parte agraviada es el Estado. Nos dijeron de manera déspota que podíamos verlo por Justicia TV, pero no lo transmitieron. Leer, este tuit del PJ, a pesar de todo, es algo", resaltó. "No puedo explicar lo revictimizante que ha sido este proceso", añadió.