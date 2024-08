¡LLORA de impotencia! Así reaccionó Patricio Parodi tras despedirse de Johanna San Miguel en EEG

03/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La partida de Johanna San Miguel de 'Esto Es Guerra' ha causado gran conmoción entre los fanáticos y seguidores del programa de competencia. Fue así que, la noche de ayer viernes 02 de agosto, la 'chata' se despidió en vivo, por lo que fue abordada por sus compañeros de trabajo.

Entre tanto, quien no pudo evitar sentirse muy conmovido fue el participante Patricio Parodi, debido a que fue de las primeras personas en rendir homenaje a la conductora a raíz de su salida. Así, muchos notaron que el 'Pato' no pudo evitar llorar.

Así reaccionó Patricio Parodi

Luego de que la conductora de televisión agradeciera a su público y su 'familia' televisiva, el ex de Luciana Fuster intentó dedicarle unas palabras de despedida, por lo que se acercó para empezar con su discurso.

Sin embargo, tal fue la emoción de Parodi que le fue difícil articular alguna palabra, por lo que solo atinó a darle un abrazo y un beso a su 'líder'. En ese sentido, le entregó un cartel exactamente describiendo el rol que asumió San Miguel para su equipo.

Tras finalizar el programa, el competidor publicó una imagen en sus redes sociales, en donde se ve el preciso momento que compartió junto a Johanna, antes de retirarse. En sus historias de Instagram, Patricio finalmente pudo dedicarle algunas conmovedoras palabras.

"Te quiero mucho mi chata, gracias por todas tus enseñanzas. Espero que solo sea un hasta luego, nos harás mucha falta Johanna San Miguel", escribió.

En Instagram, Patricio Parodi finalmente pudo dedicarle unas palabras de despedida a Johanna San Miguel.

La despedida de Johanna San Miguel

El adiós de Johanna San Miguel se produjo entre los aplausos y las emotivas reacciones por parte de los competidores de EEG. Así, la 'chata' dejó su micrófono en un pequeño cofre, el cual fue cerrado para simbolizar el fin de una etapa.

Luego de aquel momento, se abrió una gran puerta con el mensaje "Gracias Johanna", por lo que ella se retiró. "Gracias a todos, las palabras sobrarían en este momento. Me voy contenta. Un huequito en el corazón, pero me voy sabiendo que hay mucha gente que quiero y me quiere acá. Eso es algo que apreció mucho", manifestó la conductora histórica, quien terminó retirándose definitivamente de EEG.

Fue así que, tras una emotiva despedida, el participante de Esto Es Guerra, Patricio Parodi, no pudo evitar sentirse muy conmovido por la salida de Johanna San Miguel, al punto que, fiel a su estilo, no pudo evitar llorar de impotencia.