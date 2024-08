Denuncian que Dina Boluarte no responde a medallistas que exigen los departamentos prometidos

El marchista César Rodríguez, deportista nacional que compitió en Marcha Atlética en los Juegos Olímpicos de París 2024, pidió a la presidenta Dina Boluarte cumplir con la promesa de los departamentos en la Villa Panamericana para los medallistas de Santiago 2023.

El medallista peruano, quien logró sendas preseas en Santiago 2023, señaló que sigue esperando que se cumpla la promesa de que se le haga entrega de los departamentos en la Villa Panamericana, en Villa El Salvador. Promesa que fue hecha previos a los juegos por la mandataria y que aún no se cumple.

"Que se cumplan lo que ella dijo, de los departamentos de los medallistas de Santiago 2023. Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta, no hay nada y espermos de verdad que todos los medallistas que hemos conseguido en Santiago puedan cumplir eso que dijo que se iba a entregar departamentos en la Villa Deportiva", señaló el deportista.

Hace unos días, para Canal N, el deportista señaló que intentó decírselo en persona a la presidenta, cuando estaban reconociendo a los participantes de los JJ. OO. De París. Sin embargo, explicó que no pudo acercarse a ella porque la seguridad de la jefa de Estado no le permitieron.

"No hubo oportunidad, la verdad que yo quise decirle, pero a veces se ve que la seguridad no deja acercarse mucho. Todos se aglomeran y no dejan llegar a la presidenta, más bien si puede escuchar esto, que cumpla porque dijo que los medallistas de Santiago 2023 van a poder recibir un departamento en la Villa, pero ahora nada. Muchos deportistas estamos esperando, ojalá se pueda pronunciar y cumplir", acotó par atal medio.