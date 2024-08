Abogada de Manuela Camacho: Hialmar Laynes estaría en su casa y no puede ser capturado sin orden de allanamiento

En entrevista con Exitosa, la abogada de Manuela Camacho, Venus Bustamente, aclaró que si bien existe una orden de captura contra Hialmar Laynes, el acosador de la periodista no puede ser detenido al encontrarse dentro de su hogar. Según indicó, se necesita de una orden de allanamiento.

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Exitosa Perú, la letrada precisó que se requiere de dicha disposición judicial a fin de evitar vulnerar el derecho de inviolabilidad de domicilio.

"Nosotras presumimos que él se encontraría dentro de las instalaciones de su hogar, no obstante, no se puede ingresar pese a que hay una orden de captura pero se necesita de la orden de allanamiento para no vulnerar el derecho de inviolabilidad de domicilio", declaró para nuestro medio.