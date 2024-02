Menor herido de bala en enfrentamiento de barras fue operado pero continúa con pronóstico reservado

La abuela de uno de los menores heridos durante la balacera desatada por presuntos barristas de Universitario y Alianza Lima en el distrito de Santa Anita informó que su nieto ya fue operado; sin embargo, continúa con pronóstico reservado.

En declaraciones a Exitosa, la abuela del niño precisó que, si bien el menor ya fue intervenido quirúrgicamente y los médicos le retiraron dos proyectiles, uno alojado en el tórax y otro en el pulmón, todavía se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensos (UCI)-

Asimismo, reiteró que los encargados del hospital Hipólito Unanue aún no le han brindado información a detalle del estado de salud del menor debido a que se mantiene en reserva.

"Todavía no me dicen nada, todavía no se sabe si es favorable o va a tener alguna complicación (...) todavía (su pronóstico) está reservado", agregó.

En otro momento, la pariente del menor descartó que él pertenezca a algún tipo de barra, alegando que, al ser tan solo un niño de 11 años, no tendría conocimiento alguno de lo que son estos grupos que presuntamente dicen alentar a Universitario de Deportes y Alianza Lima.

"Mi nieto no pertenece a ninguna barra, es un niño de 11 años, ¿Cómo va a participar en eso? Ellos no saben de la barra, que si es de la 'U', que si es de Alianza, porque yo como abuela (...) no soy de ninguna clase de barra y siempre he acostumbrado a mi nieto (a eso)", aseveró.