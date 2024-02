Pareja de abuelitos enterneció las redes sociales en pleno San Valentín: "Te necesito a mi lado"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso emotivo donde una pareja de abuelitos demostraron gran ternura y amor en el 'Día de San Valentín', dejando entrever que a pesar de los años el cariño que los une nunca acabará.

14 de febrero fue una fecha especial para muchas parejas, quienes buscaron la mejor forma de sorprender a 'su media naranja' con distintos detalles y regalos como flores, globos, joyas u otros objetos preferidos del amor de su vida. Además, algunos suben videos e imágenes de sus citas durante esa festividad.

En el material audiovisual, de solo 43 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Abigail Alejandra Riquelme capta la escena donde su querido abuelito llega con paso lento a su casa y se dirige hasta donde está su amada, con quien lleva alrededor de 70 años casado, para darle un pequeño detalle.

El hombre sostiene unos globos con los abuelitos de la película "Up", reconocida cinta de Pixar que repasa la temática del amor hasta la tercera edad y cómo seguir adelante cuando uno de los dos muere.

"Te necesito, te necesito a mi lado", repite en varias ocasiones el anciano, y luego agrega "para darle un beso y un abrazo. (...) Fe liz día del amor, feliz 70 años hija ", por lo cual, su nieta Abigail señala que al verlos tan enamorados después de tantos años, ella no elegirá a un hombre que no la respete y ame como lo hace su abuelito a su esposa.

"Mi tatita me enseñó a no conformarme con menos, los amo tanto, tanto!", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

Mi tatita me enseño a no comformarme con menos 🥹🥰 los amo tanto tanto!

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pareja de abuelitos por ser un claro ejemplo para muchos jóvenes que no se apoyan en los buenos y malos momentos. Además, algunos usuarios manifestaron que con ellos se demuestra que sí existe el amor verdadero.

"Qué ternura, eso es amor de verdad", "de esos amores ya no existen", "qué lindo el gesto de estos abuelitos, lo lindo que se emocionan ambos al darle el regalito", "si no es así no quiero nada", "que viva el amor", "qué tierno", "el mínimo trato que merezco", "de esos amores que ya no se ven", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.