Ministra de Cultura asegura que Joinnus no cobrará comisiones por venta de boletos a Machu Picchu

En entrevista con Exitosa, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, afirmó que, por iniciativa de la empresa Joinnus, en los próximos seis meses, el sector no pagará comisiones por venta de boletos a Machu Picchu.

Durante el diálogo con Elio Zuñiga en Exitosa Perú, la titular del Ministerio de Cultura aseguró que únicamente se realizará el pago del alquiler de la plataforma tuboleto.cultura.pe.

La ministra de Estado señaló que esta medida se está llevando a cabo de la mano del gobierno distrital, la Secretaría de Gestión Pública y el gobierno regional. El trabajo conjunto buscaría mejorar los servicios para la población.

Por su parte, el secretario general del Frente de Defensa del Patrimonio Cultural del Turismo Sostenible del Cusco, Alfredo Cornejo Paredes, anunció una nueva movilización para hoy 24 de enero, en el marco de la supuesta privatización en la venta de boletos a Machu Picchu.

En conversación con Manuel Rosas, el representante cusqueño señaló que se trata de una manifestación pacífica que busca evitar que se oficialice la medida anunciada por Urteaga. Si bien reconoció que no existirían cobros por comisión en al menos 6 meses, indicó que tras la renovación de dicho contrato "se empezará a cobrar ese 3.9%, además del cobro de la comisión del pago con tarjeta de crédito".

Cornejo señaló que el cobro de dichos porcentajes, 3.9% por Joinnus y el 4.5% por uso de tarjeta de crédito, encarecerá los costos de las entradas.

"Si nosotros no conseguimos entradas para Machu Picchu, entonces no podemos vender nada. El turista viene al Perú por Machu Picchu, si no tenemos la entrada no podemos ofrecerle, entonces no compra nada con nosotros", mencionó.