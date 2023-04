Ministro de Trabajo: No vamos a abandonar a los menores hijos de la enfermera víctima de violación en Puno

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el ministro del Trabajo, Alfonso Adrianzén, dijo que la entidad no abandonará a los hijos de la enfermera de Puno que falleció el miércoles 12 de abril, debido a sus graves lesiones tras ser ultrajada por dos presuntos trabajadores que cumplían funciones en EsSalud.

"Tenemos que ocuparnos de esos niños que se han quedado sin amparo. No lo vamos a abandonar, nosotros mismos en el Gabinete hemos estado discutiendo acciones para poder atender este tema", declaró en Informamos y Opinamos.

Asimismo, señaló que, horas antes del fallecimiento de la enfermera, ya había tomado conocimiento de la situación extrema en la que se encontraba, pues los médicos que hicieron todo para salvar su vida le habrían comentado que el deceso de la víctima era muy probable.

Asistencia psicológica para los menores

De acuerdo a Alfonso Adrianzén, el Gobierno evaluará todos los medios posibles para tratar de remediar la situación difícil que está pasando la familia de la víctima. Adrianzén calificó como "injusto" el hecho que provocó la muerte de la mujer.

"Hemos tomado conocimiento en EsSalud y hemos dado direcciones y directivas para que ese tema no se quede ahí nomás". "Yo lo he dicho en el Palacio de Gobierno, no lo vamos a abandonar", agregó el titular del MTPE.

"Mientras yo esté en el cargo voy a tomar especialmente atención de que se cumpla lo que estamos diciendo, y también del próximo ministro que me reemplace", aseguró esta mañana a Exitosa.

Sobre los acusados

El ministro de Trabajo pidió que caiga todo el peso de ley para los investigados, identificados como Dino Álvarez Limahuay (30) y Renato Francisco Quispe Ramos (26), acusados de la violación de la enfermera de EsSalud en Ayavari (Puno). "Esas personas están detenidas felizmente, pero hay que hacer que se cumpla la ley; El peso de la ley caiga con todo", añadió.

De acuerdo a la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, uno de los agresores era un vigilante del centro de labores de la mujer ultrajada, mientras que el otro pertenecía al área administrativa. Pese a ello, señaló que EsSalud ha descartado tener un vínculo laboral con los violadores porque estos fueron contratados en la modalidad de terceros.

Colegio de Enfermeros pide cadena perpetua para agresores

Vásquez Cevallos señaló que están exigiendo caiga la máxima condena sobre los agresores.

"Nosotros estamos muy consternados, estamos en coordinación directa con la ministra de la Mujer y estamos pidiendo que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas que han cometido este crimen", declaró.