Monseñor Miguel Cabrejos abandona el arzobispado de Trujillo: Papa Francisco aceptó su renuncia

El Papa Francisco aceptó la renuncia del monseñor Miguel Cabrejos Vidarte como arzobispo de Trujillo, confirmó la Santa Sede en un comunicado este martes, 11 de febrero.

Ante esta noticia, el monseñor Cabrejos empleó las redes sociales para enviar un mensaje en el que confirmó su renuncia y precisó que esta fue presentada en junio del 2023.

Asimismo, el monseñor Miguel Cabrejos expresó su agradecimiento por permitirle desarrollar su servicio desde 1999. Es decir, lleva más de 25 años dedicado a esta labor en la que fue participé de una "comunión eclesiástica".

"Quiero testimoniar públicamente mi agradecimiento a Dios por haberme concedido esta gracia y esta gran responsabilidad que asumí con gran cariño y dedicación durante 25 años y 5 meses, que he tenido la el honor, la gracia y el honor de presidir esta importante y extensa iglesia particular que me recibió con tanto cariño y espíritu de fe y comunión eclesiástica", señaló.