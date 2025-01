López Aliaga defiende al cardenal Cipriani ante acusación de abuso sexual: "Tiene derecho al debido proceso"

En una reciente conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, abordó la polémica acusación de abuso sexual contra el exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, un caso que data de 1983.

López Aliaga salió en defensa del Cardenal, afirmando que el debido proceso es un derecho fundamental que debe ser respetado en cualquier situación judicial. Además, expresó su preocupación por la falta de garantías en el manejo de este caso.

El burgomaestre subrayó que todos los individuos tienen derecho a un debido proceso, independientemente de la gravedad de las acusaciones en su contra.

"Todo ser humano tiene un derecho a un debido proceso por lo que he leído en mi opinión, puedo estar equivocado, no hay debido proceso entonces me parece que eso está mal", detalló Rafael López.