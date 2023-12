Chorrillos: Mujer denuncia que su familia quiere desalojarla tras acusar a su padre de abuso sexual

Una denuncia ha causado conmoción en el distrito de Chorrillos. Esta vez, una mujer señala a su propia familia de intentar desalojarla de su vivienda luego de que decidiera denunciar a su padre por presunto abuso sexual.

El caso fue dado a conocer en la mañana de este martes 19 de diciembre, cuando la joven de 24 años y madre de dos hijos relató a los medios de comunicación el martirio que vive en los últimos días.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los integrantes de su familia habrían decidido darle la espalda luego de que acusara a su padre de abusar de ella. Además, indica que le enviaron una notificación de desalojo.

Al respecto, la mujer pide ayuda a la instancias correspondiente, ya que asegura que si se procede con su retiro de la vivienda, no otro espacio donde poder dormir con su dos hijos.

"Mi abuela me dio la espalda porque no creía que su hijo y que su nieto habían podido hacer eso. Hasta incluso, me mandaron una notificación para que yo desaloje de aquí. No le tomé la importancia hasta que ellos hicieron la denuncia y todo", declaró en ATV.