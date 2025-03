Náufrago peruano brinda increíble testimonio tras sobrevivir 95 días en altamar: "Cuando llovía, Dios me devolvía la vida"

El pasado 7 de diciembre del 2024, Máximo Napa Castro zarpó del puerto de San Juan de Marcona en Ica para cumplir con una jornada más de pesca. Sin embargo, este no sabía que aquel día sería el último en que vio a su familia por los próximos 95 días.

El pescador naufragó en su embarcación y tuvo que recurrir a diversas argucias para poder sobrevivir en altamar. Tras más de 3 meses sin saber de su paradero, sus familiares recibieron la milagrosa noticia de que este seguía vivo al ser encontrado en aguas ecuatorianas aún con vida.

Tras hacer las coordinaciones necesarias, Máximo Napa Castro llegó a la ciudad de Piura donde se reencontró con su hermano en una emotiva escena. Con el correr de las horas, el sobreviviente conversó con la prensa y dio detalles de lo que tuvo que hacer para poder mantenerse con vida sin comida y sin agua bebible.

En primer lugar, el pescador de Marcona dejó en claro que, pese a este incidente, volverá a la mar ya que le guarda un especial cariño. Asimismo, hizo un pedido especial a la presidenta de la República y al ministro de la Producción para que lo puedan ayudar debido a que perdió todo en este naufragio.

"Estoy en la mar desde los 13 y volveré porque amo la mar. Lo he perdido todo, 70 mil soles al agua. Espero que a Dina (Boluarte) se le ablande el corazón y al Ministro de Pesquería para que me apoyen. No solo a mí, también a todos los pescadores, es el problema que no nos apoyan", indicó.