"El distrito no tiene por qué ser destruido así": Alcalde de Santa María advierte sobre efectos de presunta sede parlamentaria

La Municipalidad Distrital de Santa María del Mar enfrenta una particular polémica: el Congreso de la República podría destinar 17 millones de soles en la construcción de una sede de capacitación y estudios parlamentarios. La ciudadanía ha cuestionado el sinsentido: ¿por qué una sede legislativa en uno de los principales balnearios de Lima?

El alcalde del municipio, Hugo Monteverde, mantiene la misma crítica. Según el burgomaestre, la eventual construcción de dichas instalaciones sería contraproducente por diversos factores: en primer lugar, porque generaría un desequilibrio en la playa; en segundo lugar, porque no es un lugar propio para una sede parlamentaria; y finalmente, porque costaría más de 17 millones de soles.

Monteverde reprochó a los parlamentarios en caso que optaran por destinar 17 millones de soles que bien servirían en obras para el pueblo peruano en una construcción perjudicial al distrito y carente de lógica.

"Ir a desarrollar un centro de capacitación y estudios a un balneario... yo no le encuentro ningún tipo de sentido. (...) el Congreso presentó hace un año y medio o dos años el primer estudio técnico. Por lo que tengo entendido, este no fue aprobado porque no reunía los requisitos por los que fue aprobado el terreno", señaló en diálogo con Canal N.