"Nunca habíamos pasado algo así": locales comerciales y viviendas afectadas por huaico en Punta Negra

Más pérdidas materiales en el sur de Lima. Un grupo de vecinos del distrito de Punta Negra se vio sorprendido esta madrugada luego de que un huaico arribara abruptamente a su zona e inundara sus viviendas y negocios. Grandes cantidades de lodo y agua invadieron con voracidad este sector comercial.

Este hecho tuvo origen luego de que se activara la quebrada Cruz de Hueso. Según la Municipalidad de Punta Negra, esta quebrada no se activaba desde al menos hace muchísimos así. Por ello, hoy los vecinos se encuentran perjudicados y aseguran que es el episodio más difícil que les ha tocado vivir.

Además, el siniestro ocurrió esta madrugada mientras los ciudadanos se encontraban durmiendo sus hogares. Y es que si bien estaban advertidos por Indeci sobre la posibilidad de que fuertes lluvias pudieran azotar la ciudad, no se encontraban preparados para hacer frente para un huaico de esta magnitud.

"Nosotros estábamos descansando. Como no llovía nada, no sacamos nuestro rompe muelle por la lluvia. Nos llamaron los vecinos de arriba de que se venía el huaico. Cuando salimos, ya el huaico estaba acá. No había opción a salvar nada Estamos limpiando desde las 12 de la noche", relató una afectada.