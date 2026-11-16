Tensión en Las Palmas: diputados ingresan pasada la hora a Base Las Palmas para misa del papa León XIV

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Santiago de Surco, en los exteriores de la puerta de ingreso número 3 de la Base Aérea Las Palmas, se registró un momento de tensión entre los fieles que aguardaban en largas colas para ingresar a la multitudinaria misa del papa León XIV. La situación generó malestar entre los asistentes, quienes esperaban participar en el encuentro apostólico.

Reclamos por presunto trato preferencial

Minutos antes, algunos ciudadanos denunciaron que se les había negado el ingreso, bajo el argumento de que las puertas ya no volverían a abrirse. Sin embargo, la situación generó mayor indignación cuando un grupo de parlamentarios habrían ingresado al recinto después de la hora establecida para el acceso.

Este hecho provocó reclamos entre las personas que permanecían en la fila, quienes cuestionaron un presunto trato preferencial mientras ellos continuaban esperando para ingresar.

Ingreso se normalizó progresivamente

Posteriormente, el acceso por la puerta número 3 comenzó a normalizarse de manera progresiva, aunque a un ritmo lento. En los exteriores todavía se observaba a numerosos asistentes aglomerados, mientras otros permanecían haciendo cola detrás del cordón policial a la espera de poder ingresar a la Base Aérea Las Palmas.

La situación generó momentos de incertidumbre entre los fieles que buscaban participar en la última actividad apostólica del pontífice en territorio peruano.

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