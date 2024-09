Paro de transportistas: Joven rompe en LLANTO tras ser bajada abruptamente de un bus de transporte público

El paro de transportistas en Lima y Callao está afectando a miles de peruanos que deben trasladarse a sus trabajos sin la opción de teletrabajo. Un ejemplo de esto es una joven que fue forzada violentamente a bajar de un bus de 'Etisbosa' en Villa El Salvador y se mostró visiblemente afectada al ser entrevistada por la prensa.

Según las imágenes difundidas en televisión, la mujer, que usaba una polera negra y un pantalón verde cargando su mochila enfrente, rompió en llanto al admitir que no se encontraba bien debido a lo que vivió cuando otros transportistas amenazaron al chofer de la empresa de transporte público por no unirse a la marcha y acatar el paro que anunciaron para hoy 26 de setiembre por casos de extorsiones.

Asimismo, sostuvo que estas personas exigieron al conductor del bus que abordó a que obligue a todos los pasajeros que bajen o tomarían represalias. Por ello, con miedo a vivir una situación similar, la joven decidió no acudir a su trabajo, con la esperanza de que sus jefes comprendan la situación.

"Iba a Pentagonito. (...) He avisado que están subiendo y no sabemos qué va a pasar más adelante, porque a las justas creo que todos hemos bajado y no han reaccionado de romper las lunas", dijo la joven a 'América Noticias', con lágrimas en los ojos y en medio del caos vehicular.