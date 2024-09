Paro de transportistas: Policía dispone 14 buses para trasladar pasajeros ante ausencia de transporte público

La Policía Nacional del Perú anunció que pondrá a disposición de la población 14 buses en las principales zonas de Lima Metropolitana. Esta medida se da con el fin de abastecer y trasladar a aquellas personas que se vieron afectadas por el paro de transportistas en Lima y que requieren llegar a sus labores o estudios.

Según lo expuesto por el coronel PNP Percy Guerra Álvarez, jefe de la Diveme (División de Emergencias), las unidades se ubicarán en puntos clave de la capital, entre ellos: Ancón, Ate Vitarte, San Juan de Luirgancho y otros.

Mensaje de la Policía

En imágenes difundidas se ve como uno de estos buses arribó al paradero de Puente Nuevo, pese a que no estaba dentro de su programación. Ello causó gran revuelo entre los usuarios que se aglomeraron para poder ser trasladados. Una de las agentes que se encontraba en el lugar pidió orden a los pasajeros, para que todos puedan aprovechar del uso.

La medida de la Policía fue tomada en el marco de la carencia de buses a causa de las diversas protestas suscitadas en toda la capital. Ello a raíz de los pedidos de mayor seguridad de parte de los trabajadores de transporte que vienen siendo víctimas de extorsiones y atentados.

Son diversos los casos en los que transportistas fueron extorsionados y víctimas de atentados y que incluso acabaron con su vida. La noche del pasado domingo, el conductor de una combi vio el final de su vida al ser acribillado por extorsionadores a quienes no quiso pagar un cupo de 7 soles que pagaba diariamente.

Los delincuentes dispararon a quemarropa al no tolerar que el trasportista se demorara dos días en pagarles. El hombre, identificado como Jorge Ríos, fue llevado al hospital Sergio Bernales en donde perdió la vida a causa de las graves heridas. Un compañero suyo, quien habría estado con él, también resultó herido.

"Yo desde ahí empecé a pagar 7 soles diarios. El día sábado y domingo no llegamos a pagar porque el carro se había dañado, pero ellos no me llegaron a contestar, simplemente mataron a mi esposo. Por esos 7 soles mataron a mi esposo, simplemente fueron a donde él hacía cola y le quitaron la vida", relató la viuda del conductor, quien dejó en la orfandad a tres pequeños niños.