Pedro Castillo señala que el Perú vive una dictadura: "Su rechazo popular no tardará en llegar al 100 %"

24/12/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de varias semanas sin pronunciarse a través de sus redes sociales, el expresidente de la República, Pedro Castillo, deseó una feliz Navidad a todos los peruanos en un mensaje con explícita carga política. En la publicación, el mandatario, hoy recluido en el penal de Barbadillo, indicó que "se encuentra secuestrado en un injusto encierro político".

"En esta Navidad 2024, tiempo de renovar nuestra fe y la unión familiar, que ese amor trascienda, se eleve y se convierta en un profundo sentimiento de compromiso con el pueblo, con la colectividad. Que se exprese en una acción política y social decidida, activa y constante...", señaló el exjefe de Estado desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Asimismo, solicitó a la población luchar activa y organizadamente en pro de la "recuperación de la democracia", así como de la justicia económica y social que beneficie a la inmensa mayoría de la nación peruana.

Crítica al Estado

En su mensaje, Castillo acusó a las autoridades del Estado de llevar a cabo una dictadura y de haber usurpado los mecanismos democráticos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ante ello, instó a la ciudadanía a la unidad y la lucha del pueblo contra el "enemigo en común" que lo oprime.

"El único camino posible es la unidad y lucha del pueblo contra el opresor, nuestro enemigo común, representado por los actuales cómplices, usurpadores y dictadores que controlan los tres poderes del Estado", indicó.

Además, aseguró que las autoridades no tardarán mucho en ser rechazadas por el 100 % de la población nacional, ya que "el pueblo no olvida ni perdona". En dicho punto, de hecho, el expresidente podría no estar tan equivocado, ya que según las últimas encuestas de Datum, la mandataria Dina Boluarte cerrará el año con apenas un 3 % de aprobación popular.

"Aunque hoy me encuentro secuestrado, en un injusto encierro político en Barbadillo, sigo presente y activo en cada uno de los peruanos y peruanas que se unen y luchan por un futuro mejor", finalizó.

¿Por qué está preso Pedro Castillo?

Castillo se encuentra privado de su libertad por los cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, producto del fallido autogolpe de Estado que orquestó hace dos años.

De acuerdo a la Sala Permanente de la Corte Suprema, la prisión preventiva se justifica dado el considerable riesgo de fuga y la subsistencia del peligro de elusión de la justicia.