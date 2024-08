Peruanos no comen en ocasiones por falta de dinero: esta es la escalofriante cifra

El 42% de las personas aseguraron no comer por ocasiones por falta de dinero en los últimos 30 días a escala nacional, según una última encuesta de Ipsos, revelando que hay quienes pasan hambre y no comen contundente.

De esta cifra, en Lima solo un 38% no pudo llevarse un alimento a la boca ante crisis económica, mientras que en el interior del país el porcentaje aumentó a 44%.

Asimismo, sobre cuántos días de la semana come proteínas de origen animal como carne de vaca, cerdo, pollo o pescado un total de 32% afirmó sí comer los siete días de la semana.

Mientras que un 21% tres días a la semana, cuatro días a la semana 13%, cinco días de la semana 9%, un día a la semana 7%, seis días a la semana 3% y cero días a la semana 1%.

Respecto a la cantidad de días a la semana que comen proteínas de origen vegetal como soya, quinua, frutos secos, frejoles o lentejas, siete días a la semana 23%, seis días de la semana 3%, cinco días de la semana 8%, cuatro días de la semana 13%, tres días de la semana 26%, dos días de la semana 19%, un día de la semana 7%, cero días de la semana 1% .

Cifras que serían contrarias a lo señalado por el ministro de Agricultura, Ángel Manero, quien sostuvo que en el Perú no se pasa hambre, precisando que solo se necesita mejor calidad alimentaria.

Ello, en el marco del informe que emitió la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual reveló que, durante el año 2023, más de 17 millones de peruanos pasó hambre.

"Tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable", declaró en conferencia de prensa.