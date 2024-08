Ángel Manero: Congreso presenta moción de interpelación contra ministro de Desarrollo Agrario

Un grupo de congresistas presentó una moción de interpelación contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, luego de que el titular de la cartera señalara que en el Perú no se pasa hambre.

A través de la moción del día N° 12766, los miembros de diferentes bancadas aseguraron que el titular del Midagri desconoce "los niveles de inseguridad alimentaria" del Perú y "desestima" la gravedad de la crisis alimentaria.

La lista de congresistas que firmaron la moción contra Manero incluye a Silvana Robles, Alex Flores, Pasión Dávila (Bancada Socialista), Sigrid Bazán, Edgard Reymundo, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Hitler Saavedra (Somos Perú) y Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), entre otros.

Moción de interpelación contra Ángel Manero.

Entre los argumentos presentados por los parlamentarios se señala el aumento de la anemia y la pobreza en el país, resaltando que para ello se requiere políticas y decisiones urgentes que aseguren la alimentación de millones de peruanos. "La declaración del ministro solo demuestra desconocimiento de la realidad que enfrentan miles de familias en el país", mencionan.

En caso la interpelación prospere y sea aprobada por el Congreso, el ministro Ángel Manero tendrá que presentarse ante el Pleno para responder las nueve preguntas contempladas en el pliego interpelatorio impulsado por los congresistas.

Como se recuerda, el ministro Ángel Manero afirmó que el Perú no pasa hambre. Según indicó, solo falta una mejor calidad alimentaria. Ello, en el marco del informe que emitió la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual reveló que, durante el año 2023, más de 17 millones de peruanos pasó hambre.

"Tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable", declaró Manero en conferencia de prensa.