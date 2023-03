¿Por qué la generación Z se niega a tener hijos? Estas son las razones

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo a un estudio, las parejas pertenecientes a la generación Z (1993-2001) deciden no tener hijos. En los países como Estados Unidos, los niveles de nacimientos han bajado desde hace 30 años, mientras que, en España y Japón, su población en unos años se reduciría a la mitad, y estas son algunas de sus razones.

Un futuro nada esperanzador para un bebé

Es muy conocido que dentro de algunos años el mundo no será el mismo, por ello a la generación Z les da miedo no guardar un lugar seguro para los futuros niños. Al menos 13 millones de niños en el mundo tienen el acceso limitado a los alimentos, uno de otros problemas que presenta nuestro planeta.

Una pandemia que cambió la perspectiva de la vida

La generación Z creció durante la pandemia, pese a que algunas estadísticas dicen que la concepción de bebés creció en este periodo, cerca del 60% de las personas menores de 35 años en algunos países europeos aseguraron que descartan o quieren posponer tener hijos.

Asimismo, otro estudio realizado a jóvenes de 18 a 23 años resaltó que uno de cada diez de ellos tomó la opción de no tener hijos porque la crianza les resultaría muy trabajosa. Esta decisión de no tener hijos no sería egoísta, por la cual se debería respetar.

¿Qué es, y quiénes conforman la generación Z?

La Generación Z, es un grupo etario que se conforma por los nacidos entre mediados de la década de los 90 y principios o mediados de la del 2000 (Aproximadamente en los años 1993-2001). Pese a ello, no hay un consenso real en esta última fecha como límite.

Pero si se puede agrupar a la primera generación que ha nacido en el nuevo mileno, la Generación Z nació con el Siglo XXI, y se ubica, entre los Millennials o Generación "Y" y la llamada generación "Alfa".

¿Cuáles son las características de la generación Z?

Una de sus principales caracterizas se deberían a que son muy diferentes a las otras generaciones, tanto a las que le anteceden como a las posteriores. Este grupo se identifica por su relación con la tecnología.

A los nacidos Generación Z, también se les conoce como nativos digitales. Esto se debería a que son los primeros que han crecido en un mundo de Smartphone, redes sociales y acceso instantáneo a la información.

Asimismo, este grupo se les conoce como "generación de cristal" por su mayor sensibilidad por el medio ambiente y por los temas de inclusión social.