Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este martes 25 de agosto

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Descubre cuál es el precio de la divisa y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este martes 25 de agosto para tomar decisiones estratégicas.

¿A cúanto está hoy el dólar en Perú? Así cotiza en Sunat

El precio del dólar en Perú vuelve a captar la atención este martes 25 de agosto del 2026, especialmente entre aquellos que realizan operaciones con esa moneda extranjera, tienen pagos pendientes o buscan conocer el mejor momento para comprar o vender dólares.

Conocer de forma diaria cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, a pesar de no ser nuestra moneda oficial, es importante debido a que interviene directamente en las principales actividades económicas nacionales y decisiones financieras.

En ese sentido, una entidad que te permite conocer el valor actualizado del dólar en Perú, así como la cotización del tipo de cambio para la compra y venta, precisamente para la apertura de la jornada de este martes 25 de agosto, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te mostramos a continuación:

MARTES 25 DE AGOSTO Dólar HOY en Perú: revisa el precio y cotización del tipo de cambio este lunes 24 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/3,342 S/3,356

Los valores revelados refleja que el precio del dólar presenta una leve variación en comparación al día de ayer, lunes 24 de agosto, donde la cotización de la compra era de S/3,343; mientras que la venta estaba a S/3,352. Recuerda que Sunat actualiza los valores del dólar en sus plataformas durante los días hábiles, de lunes a viernes y puedes revisarlo a través de este LINK.

Precio y tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Pero no solo debes tener en cuenta la cotización en el merado oficial, sino también en el mercado paralelo o casas de cambio, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda.

Saber el tipo de cambio del dólar paralelo (también conocido como dólar 'Ocoña' o de la calle) te permitirá evitar pérdidas por variaciones bruscas o vender la divisa al mejor precio. De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, su precio es el siguiente para la mañana de este martes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,340 | Venta S/ 3,360.

Cotización del dólar paralelo hoy, 25 de agosto.

Así cerró el dólar ayer, 24 de agosto, en Perú

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú informó el estado del dólar interbancario al término de la última jornada hábil. La divisa estadounidense cerró el lunes 24 de agosto con un valor de S/ 3,3470, tras haber iniciado la jornada en S/ 3.3480.

Asimismo, el promedio interbancario concluyó en S/ 3,3464, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3,3480 y un mínimo de S/ 3.3450.

En resumen, este martes 25 de agosto de 2026, el precio del dólar en el mercado paralelo se ubica como referencia para la compra con un valor de S/3,340 y la venta a S/3,360, mientras que la cotización reportada por la Sunat es de S/3,342 en compra y S/3,356 en venta.