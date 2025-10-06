Premier Eduardo Arana se pronuncia sobre medidas de protestas: "Son de carácter político en algunos casos"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Eduardo Arana se pronunció sobre el paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre por un sector del gremio de transporte a raíz del reciente asesinato de un chofer de la empresa 'El triangulito'. Al respecto sostuvo que algunas de las medidas de estas protestas "tienen carácter político".

Manifestaciones de carácter político

En diálogo con la prensa, durante la tarde de este lunes, el presidente del Consejo de Ministros, señaló que algunas de las razones por las cuales se han a diversos paros y "tienen origen en las extorsiones" y en mucho de los casos "existen choferes han sido asesinados". "Para las familias que han caído, la solidaridad y obviamente nuestras condolencias", señaló en primera instancia.

Acto seguido, detalló las acciones que se está realizando desde el Ejecutivo para resolver esta problemática que se suscita en el sector transporte. "Estamos trabajando permanentemente, hemos incrementado el presupuesto. Estamos desarrollando actividades de inteligencia. Las bandas que están cayendo, lo están haciendo cada vez más y están siendo sometidas a la justicia peruana", sostuvo.

Además, reveló que el ministro de Transporte, César Sandoval, "ha dispuesto acciones con los transportistas". Al respecto, refirió que ha conversado con directivos de transporte.

" Me dicen (transportistas) que son medidas de carácter político en algunos casos y otras que tienen como propósito hacerle llegar el mensaje al Ejecutivo, de que tienen una gran preocupación, obviamente, para que se le brinde seguridad", manifestó Arana Ysa.

El Ejecutivo tiene plan de trabajo

Asimismo, el primer ministro explicó que se tiene un plan de trabajo en conjunto a fin de implementar tecnologías de monitoreo en vehículos. "Desde la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, que va a permitir asegurarle la tranquilidad a los señores transportistas", subrayó Arana.

"Se ha dispuesto que se identifiquen varias de estas líneas telefónicas que hacen este trabajo criminal, estas líneas hoy han sido bloqueadas permanentemente llegamos a más de un un millón y medio de líneas que ya están siendo cerradas. Esto es solo un trabajo que se hace en coordinación con la Policía y el Ejecutivo (...) el trabajo con Osiptel es identificar aquellas llamadas extorsivas", puntualizó el titular de la PCM.

Se concluye que, el premier Eduardo Arana se pronunció sobre la nueva jornada de paro de transportistas desarrollada este lunes 6 de octubre y refirió que en conversación con transportistas le dijeron que algunas de esta medidas son de carácter político.