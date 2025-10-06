Presidente de Conet critica recomendación de autoridades: "Bloqueo mi teléfono pero matan a mi chofer"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, expresó su crítica ante las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y otras autoridades que recomendaron no contestar llamadas de teléfonos desconocidos.

Presidente de Conet rechaza declaraciones

En declaraciones para un medio de comunicación, Rau Rau consideró que la recomendación de la jefa de Estado es lamentable pues indica que a pesar que evita responder las llamadas bloqueando su celular, los criminales siguen atentando contra la vida de los transportistas.

"Qué triste y lamentable lo que dice esta señora pareciera que vive en otro mundo. Apago mi celular, bloqueo mi teléfono pero matan a mi chofer o me matan a mi", declaró para Canal N.

En ese sentido indicó que las movilizaciones registradas durante este lunes 6 de octubre responden a la falta de protección para los conductores y choferes de la empresa de transporte.

"Se han reunido, se han organizado las empresas de transportes de los cuatro conos y han tomado la determinación: "Nos matan a un conductor, paralizamos 24 horas. Nos matan a otro conductor, volvemos a paralizar porque ya no hay protección; estamos totalmente al acecho de estos criminales", aseveró.

#EnVivo



Julio Rau Rau, presidente de (Conet) Perú, manifestó su indignación por las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien pidió no responder llamadas extorsivas. "Es triste y lamentable lo que dice la señora. Pareciera que vive en otro mundo", afirmó



Encuentra más... pic.twitter.com/7CmMpnHJ3U — Canal N (@canalN_) October 6, 2025

Paralizaciones ante muerte de transportistas

Rau Rau indicó que la continuidad de los paros de transportistas se da por los atentados en contra de los trabajadores y reitera que como empresarios del gremio ellos también se ven afectados por los apagados de motores. Sin embargo, los respaldan ante la muerte de los transportistas.

"Acá no se trata de hacer paralización tras paralización. Los empresarios estamos preocupados, tenemos letras que pagar, tenemos obligaciones con la Sunat, proveedores. ¿Usted cree que paralizar para nosotros es bueno? No señor", sentenció durante la entrevista.

El presidente de Conet indicó que él no puede determinar hasta cuándo se darán los paros en el gremio pues es una decisión que abarca a diferentes empresarios y transportistas. Por ello, reiteró que el acuerdo del paro es de los 4 conos, no de gremios. "No puedo hablar como Julio Rau Rau porque tengo un gremio", indicó.

Por ello, ante la realidad de los ataques, las empresas de transporte continuarían acatando un apagado de motores si vuelven a atacar contra uno de los choferes de estas empresas.

Por ahora se desconoce si se convocara a un paro para el martes 7 de octubre. Hasta el momento, los choferes y cobradores continúan expresando su protesta ante los constantes ataques contra sus vidas.