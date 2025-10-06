Paro de transportistas: Oficial PNP dañó cúster y agredió a chofer que acató la protesta en SJL

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un aparente hecho de abuso de autoridad se dio este lunes 6 de octubre en el inicio del paro de transportistas. En San Juan de Lurigancho, un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), rompió el espejo de una coaster y luego agredió físicamente al chofer de la unidad que había acatado la protesta.

Coaster se encontraba detenida

Este suceso registrado en horas de la mañana, mostró al mayor de apellido Miranda, buscando al dueño del vehículo. Al no encontrar una respuesta positiva, con su bastón policial en mano, le dio unos golpes hasta que reventó el espejo retrovisor izquierdo, lo que generó la indignación de los presentes.

#URGENTE Policía rompe luna de cúster de la empresa Huascar S.A. en SJL: pic.twitter.com/YVcWPH7N96 — Roger García (@RogerAderly) October 6, 2025

La acción del oficial provocó la reacción del propietario de la coaster de la Empresa de Transportes Huáscar S.A., que se acercó a reclamarle por lo que hizo. De forma altanera, el policía se careó con el ciudadano y posteriormente lo jaloneó hasta la puerta de la unidad de transporte.

Ante el reclamo de la mujer que grababa, aparentemente una compañera del agraviado, el mayor Miranda continuó ejerciendo la fuerza contra el conductor. En este momento de la discusión, lo tomó por detrás del cuello y lo ahorcó por unos segundo, exigiendo que mueva el vehículo.

Luego de unos minutos, el dueño de la unidad aceptó moverla, no sin antes ser escoltado con rudeza por el oficial. El mayor permaneció en la escena y no dudó en mostrar su credencial a quienes lo filmaban, animándoles con total seguridad a denunciarlo.

2da parte: Policía señala su nombre y dice "me denuncian, no tengo miedo". https://t.co/cOnS0vflVe pic.twitter.com/XQ4kBMDmYe — Roger García (@RogerAderly) October 6, 2025

Paro de transportistas en SJL

En este distrito de Lima-Este, un fuerte contingente de efectivos PNP evitaron que la movilización de este sector llegue hasta el Centro de la Lima. Al menos 90 empresas de transporte urbano formal se reunieron para salir desde este distrito, pero se encontraron con un bloqueo policial a su paso.

Los agentes del orden interceptaron una caravana de buses de la empresa Las Águilas 75, que pretendía llegar has el Congreso de la República en la avenida Abancay. En su trayecto, pasaron por las avenidas Canto Grande y Las Flores con carteles llenos de mensajes pidiendo más seguridad para los que cumplen esta labor.

Así, un oficial PNP demostró su poca tolerancia y manejo de la ira, al romper el espejo de una coaster y agredir al dueño de la unidad que acató el paro en San Juan de Lurigancho. El mayor de apellido Miranda abusó de su autoridad frente al reclamo de vecinos y ciudadanos.