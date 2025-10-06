Ignacio Buse se aleja de Top 100: Derrota en Challenger de Valencia perjudica su puntaje

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La buena racha se le cortó a Ignacio Buse, que en sus últimos torneos consiguió avanzar al menos, más de una ronda. En el Challenger 100 de Valencia, España, el tenista peruano no tuvo un buen debut y sucumbió en la ronda de 32 ante el español Pablo Llamas Ruiz por doble 6-4, con lo que se alejará del top 100 de mundo.

Tropezón de Buse en la temporada

Tras la semifinal del Challenger de Lisboa, en Portugal, en la que cayó derrotado por 7-5 y 7-6 ante el lituano Vilius Gaubas, a la postre campeón del torneo, 'Nacho' se tomó un descanso y canceló su participación en el Abierto de Braga. A su regreso al circuito, se midió ante el ibérico 202° del ATP y al que venció en el Open de Sevilla pasado.

En la primera manga, la primera raqueta nacional empezó con buenas sensaciones y consiguiendo un quiebre para ponerse 4-2. Sin embargo, perdió la consistencia en su servicio y esto lo aprovechó el español de 22 años, que rompió sus dos saques posteriores, lo que el valió para ponerse adelante en el marcador.

Upset in Valencia 🚨



Pablo Llamas Ruiz defeats No. 4 seed Buse 6-4, 6-4 in the opening round!#ATPChallenger pic.twitter.com/VuIUXNMZP5 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 6, 2025

Para el segundo set Buse sufrió una nueva rotura en su tercer juego de saque, el que aprovechó bien Llamas Ruiz, que no le concedió oportunidades de break al tenista peruano, que cayó en una primera ronda por primera vez desde su debut en el US Open ante Ben Shelton.

Caída en el ranking de Buse

Este resultado, sumado a la semana en la que no disputó torneos, le impedirán sumar puntos al 'colorado', con lo que caerá del puesto 108° (el mejor de su carrera) al 111°. Esta estimación la maneja el sitio web ATP Live Rankings, que precisa que perderá 25 unidades, con lo que quedará con 559.

Ignacio Buse perderá al menos tres posiciones al término de esta semana en el ranking ATP.

Sin embargo, seguirá siendo con amplitud el peruano mejor clasificado en 2025, al llevarse una amplia ventaja a su más cercano perseguidor, Gonzalo Bueno con 229 en el puesto 237°. Completa el podio de tenistas nacionales Juan Pablo Varillas, con 157 unidades en la casilla 319°.

Con esto, el ranking de Ignacio Buse se verá afectado, tras perder en la primera ronda del Challenger de Valencia, en España. El tenista peruano tuvo un discreto debut y sucumbió en sets corridos ante el local Pablo Llamas Ruiz. 'Nacho' se alejará del top 100 del mundo.