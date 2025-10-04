Señor de los Milagros: El preciso instante en que la imagen del Cristo Moreno CASI SE CAE durante primera procesión

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los fieles devotos del Señor de Los Milagros participaron de su primer recorrido que inició desde el mediodía de este sábado. Sin embargo, vivieron momentos de tensión y susto luego que la sagrada imagen casi se cae.

Anda del Señor Milagros casi se cae

Durante la noche de hoy sábado 4 de octubre, previamente a que el Señor de Los Milagros ingrese al santuario de Las Nazarenas, se vivió un instante de sobresalto luego que la anda del Cristo de Pachacamilla casi se cayera.

Afortunadamente los cargadores de la cuadrilla de la Hermandad del Cristo Moreno lograron estabiliza la imagen sagrada de manera inmediata, evitando que se convirtiera en un hecho de mayor gravedad.

Cabe resaltar que, este hecho se suscitó en la avenida Tacna, ante la presencia de cientos de fieles católicos que se congregaron para acompañar al Cristo de Pachacamilla en su primera procesión del presente año.

De acuerdo a imágenes e información de Canal N el impase ocurrido generó que el público gritara debido a que los cargadores del Señor de Los Milagros ejercieron presión de un lado. Todo haría indicar que la orden no fue establecida de manera correcta debido a que de un lado del anda subieron con mucha fuerza y del otro extremo no fue lo mismo.

Primer recorrido del Señor de Los Milagros

La procesión del Señor de los Milagros en el presente año tendrá seis salidas, cada una de ellas establecidas por diferentes sectores de la capital y de forma histórica, en el Callao.

Al respecto, la Hermandad del Señor de Los Milagros señaló que la primera procesión del Cristo de Pachacamilla se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre.

Cabe resaltar que, el anuncio del itinerario estableció la hora de salida de la sagrada imagen desde la iglesia Las Nazarenas así como también los trayectos y puntos claves que recorrerá.

Las calles que recorrió el Señor de Los Milagros

La primera procesión del Cristo Morado se desarrolló este sábado 4 de octubre a partir de las 12 de la tarde. Las andas del Señor de Los Milagros salieron desde el Monasterio de las Nazarenas para recorrer la avenida Tacna.

Posteriormente, se dirigió por toda la avenida Emancipación, para continuar su recorrido por los jirones Chancay y Conde de Superunda. Finalmente, retornó por la avenida Tacna e ingresó a la iglesia Las Nazarenas.

