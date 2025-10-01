DNI electrónico 3.0 para todos: Exitosa lanza campaña gratuita con el apoyo del Reniec

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Exitosa y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzan una campaña gratuita para la obtención del DNI electrónico 3.0 este sábado 4 de octubre, en la Av. Guardia Civil 620, La Campiña, Chorrillos. Conoce aquí los requisitos y todos los detalles para acceder a este documento de identidad actualizado en formato digital.

DNIe 3.0 gratis: ¿Quiénes son beneficiarios?

Reniec dejó de emitir el tradicional DNI azul para adultos y el DNI amarillo para menores para dar paso al DNIe 3.0, con el objetivo de incrementar la seguridad en el proceso de identificación y ampliar el acceso a servicios digitales en todo el país, especialmente en las próximas elecciones 2026. En ese marco, la entidad lanza una nueva campaña gratuita para que los ciudadanos puedan adquirir este documento.

El asesor de Jefatura Nacional del Reniec, Iván Torres, brindó detalles sobre este acontecimiento que realizarán en alianza con Exitosa este sábado 4 de octubre desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. En primer lugar, detalló que quienes se verán beneficiados y tendrán su DNI electrónico sin costo alguno serán las siguientes personas:

Menores de edad (0 a 17 años).

Adultos mayores (60 años en adelante).

Pero no te preocupes, ya que si no estás en ese rango de edad, aún puedes participar de la iniciativa Es decir, si tienes, entre 18 y 59 años, el DNIe tendrá un costo especial que es de S/30. Cabe recordar que, en el caso de adultos, el precio ha bajado S/ 11, toda vez que antes costaba S/ 41; ello en el marco de la campaña de masificación del DNIe.

¿Cuáles son los requisitos de la campaña?

También se reveló que si las personas viven en distritos considerados como prioridades por su situación económica (pobres o pobres extremas), pueden acceder a esta campaña. Entre los requisitos están:

El menor debe estar acompañado por su mamá o papá con su respectivo documento de identidad.

con su respectivo documento de identidad. Que realmente requiera cambiar su DNI o que no cuente con ello, para inscribirlos por primera vez.

su DNI o que no cuente con ello, para Recordar que el mismo padre que ayudó al trámite a su pequeño hijo, será el mismo que deberá recoger el documento.

De preferencia llevar su recibo de luz , agua o gas.

, agua o gas. Tener la dirección exacta de su domicilio.

¿Qué trámites se realizarán este 4 de octubre?

En diálogo con 'Exitosa te escucha', el asesor de Jefatura Nacional del Reniec, Iván Torres, reveló que los trámites que se realizarán en la campaña de este sábado 4 de octubre está la renovación del DNIe, así como el duplicado del mismo en caso de pérdida o robo. También enfatizó que si en el documento de un adulto mayor tiene impreso el "no caduca", no hay necesidad de cambiarlo.

Ante la pregunta de si el ciudadano tiene el DNI azul vigente y desea cambiarlo por el electrónico, el funcionario aseguró que sí es posible, pero por fecha del cierre de padrón electoral el trámite solo sea realizado si hay necesidad de cambiar su domicilio; por ejemplo si vivía en Chorrillos y ahora en Villa El Salvador, y así poder votar más cerca.

Es así como Reniec sigue implementando campañas para la obtención del DNI electrónico 3.0 en coordinación con Exitosa. Esta vez, el sábado 4 de octubre, los menores de 17 años y adultos mayores de 60 podrán verse beneficiados con esta iniciativa en Chorrillos.