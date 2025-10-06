PNP afirma garantizar seguridad y libre tránsito durante el paro de transportistas

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior garantiza el derecho a libre tránsito y seguridad durante el paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre a través de la Policía Nacional del Perú. Por ello, han tomado una serie de medidas.

Medidas adoptadas por la PNP

A raíz de este paro denominado como "apagado de motores por 24 horas" en solidaridad por el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa en San Juan de Miraflores, la PNP ha tomado ciertas medidas para apoyar en el transporte de la ciudadanía.

Por ello, efectivos de la Policía Nacional del Perú se despliega estratégicamente en todos los distritos de Lima Metropolitana, especialmente en las vías principales y paraderos de transporte urbano.

De forma preventiva, se ha dispuestos el uso de buses de la PNP para apoyar gratuitamente a los ciudadanos ante cualquier problema que pueda afectar su traslado hacia los centros de trabajo o estudios y a su regreso. En ese sentido, se ejecuta el Plan Operativo Amanecer Seguro, en el que se implementó acciones de patrullaje en puntos críticos.

El Mininter hizo un llamado a la reflexión y responsabilidad al sector transporte, a fin de evitar medidas que afecten a los ciudadanos. De igual forma, reiteró su voluntad de continuar las mesas de trabajo con los diversos gremios a fin de ejecutar acciones inmediatas a favor de la seguridad ciudadana.

Acciones tras asesinato a conductor de Lipetsa

Asimismo, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha intensificado las diligencias en torno al fallecimiento del conductor de Lipetsa, Daniel Cedeño Alfonso. Por ello, ya se cuenta con imágenes de cámaras que registra a los presuntos responsables durante el ataque, las cuales permitirán la identificación de los atacantes.

Como se recuerda, la noche del último sábado 4 de octubre, desconocidos abrieron fuego contra el conductor de la unidad que transitaba por la avenida Miguel Iglesias en San Juan de Miraflores. El caso desató la indignación del sector de transportes por lo que convocaron a un paro para este 6 de octubre.

El paro solidario en respuesta al asesinato, el cual se podría repetir si se continúan registrando asesinatos contra transportistas, para hacer sentir a la ciudadanías y especialmente a las autoridades la indignación por este problema constante.

Es por esta medida que, el Ministerio del Interior, mediante la PNP garantizan el libre tránsito y la seguridad de la ciudadanía y transportistas que planean hacer uso de su derecho a la manifestación.