Universidades e institutos suspenderán clases por paro del lunes 6 de octubre: Conoce AQUÍ cuáles son

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el anuncio de un nuevo paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre en la capital, diversas universidades e institutos de Lima y Callao suspenderán las clases presenciales. A diferencia de la marcha de hace tres días, un menor número de instituciones tomaron esta medida.

¿Qué universidades e institutos suspenderán clases?

Mediante comunicados en sus canales oficiales, varios centros de educación superior y técnico informaron sobre la cancelación de las clases presenciales. Especifican que aquellas que no se puedan realizar de forma virtual, tendrán que ser reprogramadas.

Una de ellas es la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que precisa que las actividades académicas que puedan realizarse a distancia, se desarrollarán de forma remota. Sin embargo, las que se realicen en laboratorios específicos serán reagendadas.

Además, indica que el campus universitario y otros locales se encontrarán abiertos para actividades que no hayan sido reprogramadas. Así mismo, el tópico, acceso a oficinas de los catedráticos o el servicio de alimentación funcionarán hasta determinada hora.

Otros centros de estudios que tomarán medidas similares son la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Zeguel Ipae y el Instituto Toulouse Lautrec.

¿Por qué habrá un nuevo paro de transportistas?

En la noche del sábado 4 de octubre, un chofer de la empresa LIPETSA fue acribillado por un sicario en motocicleta. El conductor falleció producto de este ataque, solo días después de que el Gobierno anunciara la intensificación en la lucha contra la extorsión a transportistas.

Por este motivo, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, anunció una nueva movilización para el 6 de octubre. No obstante, no ha habido confirmación de todos los gremios de acatar el apagado de motores.

Así lo confirmó Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), quien aseguró que desconocía de la paralización organizada. La cabeza de esta organización precisó que los transportistas están desgastados por la última marcha y que una nueva debió ser coordinada si había una concordancia.

De esta manera, varias universidades e institutos anunciaron la suspensión de clases presenciales para el lunes 6 de octubre. Esta medida se tomó por el paro de transportistas programado, que afectará el traslado de los estudiantes hacia los centros de estudio, por lo que las clases de desarrollarán de forma remota.