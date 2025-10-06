Jefe de la PNP en medio de paro de transportistas: "Todos somos seres humanos, en cualquier momento vamos a morir"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, dio una conferencia de prensa entorno a la violencia en medio de las manifestaciones sociales. En el evento Arriola llamó a apostar por la pacificación declarando que: "Todos vamos a morirnos en algún momento".

Arriola garantizó que la PNP no busca la violencia

En una conferencia de prensa, Óscar Arriola indicó que los enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes están cargadas de violencia e insultos por parte de los protestantes.

Por ello, el actual comandante general de la PNP hizo un llamado a apostar por la paz y convivir en la tranquilidad porque considera hay mucha "división".

"Nosotros debemos de apostar por una sociedad pacificada, tranquila. Hay mucha división, mucho encuentro, mucho encono. Todos somos seres humanos, todos vamos a morirnos en algún momento, por favor", manifestó.

Como se conoce, las últimas manifestaciones convocadas por los gremios de transporte y la 'generación Z' han convocado una gran cantidad de manifestantes como de personal policial en las calles de Lima.

En las manifestaciones se desataron encuentros entre agentes policiales y protestantes que resultaron con ciudadanos heridos y detenidos. Asimismo, personal de prensa resultaron heridas en medio de las manifestaciones.

"Todos somos seres humanos, en cualquier momento vamos a morir", Oscar Arriola comandante general en su explicación sobre las protestas y el #ParoDeTransportistas. Los insultos (manifestantes a policias) fueron comparados a los de #terroristas detenidos en su época en la Dircote pic.twitter.com/beeAIjRDAM — Omar Coca (@OmarCoca_) October 6, 2025

Según las declaraciones de Arriola, la ciudadanía sí cuenta con el derecho a transitar y manifestarse e indica que "está garantizado por la Constitución".

"Nosotros somos hombres de bien, nosotros no salimos a las calles ansiosos por tirar un palo o soltar un gas lacrimógeno. Nosotros estamos hechos para proteger la vida humana", indicó.

Arriola comparó insultos de manifestantes con terroristas detenidos

El comandante general Arriola indicó que durante las protestas, la PNP recibe constantes insultos por parte de los manifestantes. En ese sentido, Arriola señaló que el se siente "feliz" por estos descargos al compararlos con los que él recibía por parte de terroristas detenidos en la Dircote.

"Yo trabajaba hace poco en la Dircote y me decían: "Arriola, asesino" y cuando alguien me dijo: "¿cómo se siente, usted?" yo me siento feliz porque los que estaban ahí, antes tiraban coches bomba", indicó Arriola.

Según Arriola, esa es la "democracia, por ello se debe apostar por una sociedad pacificada". La declaración del comandante general se dio en medio de los actuales paros de transportistas.

Como se conoce, diversos gremios han intentando ejercer su derecho al libre tránsito hacia diversas instituciones públicas, mas en ocasiones, estas han sido interrumpidas con bloqueos policiales.