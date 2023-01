Presidente del Poder Judicial reitera pedido a Dina Boluarte para que Fuerzas Armadas custodien locales judiciales

30/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, reiteró este lunes el pedido a la mandataria Dina Boluarte para que las Fuerzas Armadas custodien los locales judiciales en el país, luego que algunas de ellas fueran incendiadas durante las protestas desarrolladas en las últimas semanas.

Así lo expresó la autoridad judicial al inspeccionar esta mañana los daños como rotura de ventanas y las escaleras para ingresar de la Sede Javier Alzamora de la Corte Superior de Justicia de Lima por actos vandálicos en medio de manifestaciones del sábado pasado.

"Le he dicho por escrito, y lo reitero, señora presidenta, le pedimos que disponga la custodia de los locales judiciales con las Fuerzas Armadas. No puede ser que la administración de justicia corra peligro y paralizarse, por ese tipo de actos vandálicos, como ya ha ocurrido en los locales que fueron incendiados", declaró a la prensa.

En esa línea, Arévalo Vela dijo esperar que la eventual presencia del Ejército en estos establecimientos no genere fricciones con los manifestantes. "Todos los peruanos de bien respetamos a nuestro Ejército, salvo que estemos hablando que están al margen de la ley y quieran enfrentarse al Ejército", precisó.

Asimismo, lamentó el ataque a 14 locales de su institución, entre ellos, siete incendiados, lo que dejó como saldo, además, 4084 expedientes quemados.

Por otro lado, el titular del PJ expresó sus condolencias por la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca (55), quien falleció tras los enfrentamientos ocurridos la noche del sábado en el centro de Lima.

"Las condolencias por la muerte de cualquier peruano, todos los peruanos que puedan resultar muertos es lamentable, no deben haber más muertes. Sin embargo, en el caso concreto que usted me dice, no tengo los elementos de juicio para opinar y en todo caso, va a ser la Fiscalía la que determine qué sucedió", enfatizó.

Consultado también sobre el adelanto de elecciones presidenciales, Arévalo Vela consideró que el Congreso "tiene esa responsabilidad y sabrá tomar decisiones", aclarando que no puede intervenir al respecto.

"Yo no voy a decir que (adelanto de elecciones para octubre del 2023) me parece conveniente o no porque no sé si técnicamente sea posible, pero en todo caso corresponde a los organismos electorales determinar si esto es posible", puntualizó.

