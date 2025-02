Rafael López Aliaga anuncia que construcción de pozo de agua en Puente Piedra seguirá adelante

El pasado 18 de febrero, Rafael López Aliaga llegó a la zona conocida como La Grama en Puente Piedra para poner la primera piedra de lo que será un pozo de agua para habilitar de este preciado a elemento a miles de personas que viven a los alrededores. Durante esta ceremonia, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acusó a su par de Puente Piedra de impedir la realización de esta importante obra debido a temas burocráticos.

Incluso, denunció penalmente a Renán Espinoza de oponerse de llevar agua a la gente que más lo necesita. Ahora, luego de una semana, el panorama parece haber cambiado luego que el propio burgomaestre anunciara la obtención de un documento vital para seguir adelante con los trabajos.

Durante una ceremonia llevada a cabo en la misma Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga indicó que la Autoridad del Agua (ANA) le entregó el oficio que autoriza a la comuna a seguir adelante con la construcción del pozo de agua en la zona de Floresta de Copacabana y las tres etapas de La Grama.

Según sus propias palabras, esta obra no solo contará con esta excavación de 120 metros de profundidad, sino también con la realización de una loza deportiva y un parque con su ornato completo.

Además, exigió a las áreas legales de la Municipalidad a tomar acciones contra Renán Espinoza, alcalde de Puente Piedra, por impedir el normal desarrollo de los trabajos que beneficiarían a miles de vecinos del distrito.

"La violación a los derechos humanos ocurrida en Puente Piedra no tiene nombre porque se está atentando contra la vida. Le pido a la gerencia legal, a la procuraduría municipal a defender el derecho fundamental de la vida. Aquí no se ha hecho un pozo, se ha puesto maquinaria a pedido de los beneficiarios en la zona donde se va a hacer el pozo", indicó.

En otra parte de su discurso, el líder de Renovación Popular criticó duramente al burgomaestre de Puente Piedra y hasta lo acusó de hacer negocio con la necesidad de las personas.

"Ver a un tipejo poniendo todos los obstáculos del mundo para que la gente no tenga la posibilidad de agua, me lleva a pensar mal. ¿No será que este sujeto está cobrando las cisternas por llevarles agua a la gente de La Grama? Porque no entiendo, esto no me ha pasado nunca", añadió.