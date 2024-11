MML: Piden intervención de Contraloría ante posible malversación de fondos en donación de trenes

En exclusiva para Exitosa, el exregidor de Lima, Jorge Valdez, habló de la donación de trenes para el ferrocarril Desamparados-Huarochirí y exhortó a la Contraloría de realizar una investigación por posible malversación de fondos. Resaltó que no corresponde a la Municipalidad de Lima ni al alcalde el transporte urbano.

La donación fue hecha y suscrita por Rafael López Aliaga y Michlelle Bouchard, directora ejecutiva de Caltrain y lo hicieron en compañía del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes.

Sobre ello, Valdez detalló que la MML no debería estar detrás de este tipo de acciones, de lo contrario, debería verificar la limpieza pública, seguridad y otros aspectos. Recientemente, se aprobó en un acuerdo de Consejo Municipal (N° 419), que autorizó el desembolso de más de 24 millones de dólares para traer los equipos desde California.

"¿La Municipalidad de Lima es competente o no en tema de transporte urbano? La respuesta es que no, la MML ya no tiene a su cargo el transporte urbano. (...) Ojo ahí a la Contraloría, porque desde mi punto de vista, podría tratarse de una malversación de fondos. Porque en el Estado, cuando tú destinas un dinero para una función que no corresponde, podría haber una malversación por parte de la municipalidad", puntualizó.