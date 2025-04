Reniec se disculpa por filtración de datos y culpa al Mininter: "Debimos haber monitoreado y no ser tan buena gente"

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, ofreció disculpas públicas debido a la filtración de datos personales de más de 15 millones de peruanos y explicó que dicha situación se habría producido por medio de consultas realizadas desde el Ministerio del Interior (Mininter).

En esa línea, dio un ultimátum a las instituciones que tienen acceso a la información y advirtió que toda entidad del Estado que no informe debidamente los procedimientos, responsables y fines de las consultas, será bloqueada del sistema de Reniec.

"Si al día 23 no han reducido sus usuarios y no nos hacen llegar ustedes quién es la persona que va a acceder, por qué motivo y qué medidas ustedes van a tener para que esa persona no malutilice el dato, nosotros vamos a cortar todo servicio que tiene con el Reniec y no se lo vamos a volver a dar", manifestó.