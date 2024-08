¡De terror! Adolescente acaba con la vida de su padre y su hermana menor tras discusión familiar

04/08/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Lamentablemente, la realidad muchas veces supera la ficción, y esto aplica también a contextos negativos, pues la maldad humana a veces no tiene límites. Esto se demostró en Suba, Colombia, en donde un adolescente asesinó a sangre fría a su padre y hermana menor tras una discusión.

El asesino contaba con apenas 14 años, y acabó con su papá, de 42, y su hermanita de apenas siete. Todo esto ocurrió el pasado lunes 29 de julio en horas de la noche.

Según se pudo comprobar, el padre del joven respondía a la identidad de Fabián Humberto Bueno Carranza, y era un mayor del ejército colombiano.

Cronología de un acto terrible

Una de las principales teorías alrededor del asesinato, es que este pudo haber sido planificado fríamente por el adolescente, pues las discusiones en la casa eran constantes, y el joven había manifestado sus ganas de "marcharse".

El crimen fue perpetrado con un cuchillo, y según el informe policial, la madre del asesino regresó a su vivienda, encontrándose con la escena del crimen. El escenario era desolador, pues los cadáveres de su esposo e hijo yacían sobre un charco de sangre.

El joven, al percatarse de la llegada de su progenitora, se abalanzó sobre ella con el arma blanca, y procedió a atacarla. Lo más impactante es que en medio de todo esto, el adolescente le pedía perdón mientras la apuñalaba.

¿Crimen planificado?

Autoridades teorizan que el asesinato múltiple pudo haber sido selectivo, pues el hermano mayor del joven no presentó daño alguno y tampoco se comunicó con el mismo.

Como si no fuera suficiente, el acusado terminaría declarando que no planeaba acabar con su madre, pero al verla entrar en medio del crimen, prefirió reducirla para que no revelara su atroz accionar ante las autoridades.

El menor de edad, por su lado, fue aprehendido por la policía, y se le abrió un proceso en el que se le acusa por doble homicidio, tras reconocer el crimen de su padre y su pequeña hermana. Por ahora, se encuentra recluido en un centro de detención a menores.

Si bien este crimen se encuentra en investigación, el terrible acto de un adolescente, que acabó con su padre y su hermana de apenas siete años con un cuchillo, aparentemente, por una fuerte discusión familiar.