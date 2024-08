¡Rompió su silencio! Érika Villalobos reveló la PEOR EXPERIENCIA tras conocer infidelidad de Aldo Miyashiro

Aunque ahora ya es un tema del pasado, en una reciente entrevista, Érika Villalobos contó cuál fue la experiencia más complicada que atravesó luego de conocer la infidelidad del padre de sus hijos, Aldo Miyashiro, hace dos años atrás.

La actriz peruana compartió la difícil experiencia que siguió después de que el programa de Malagy Medina ampayara a Miyashiro besándose apasionadamente con Fiorella Retiz durante una reunión en casa de su amigo Óscar del Portal.

Aunque en todo este tiempo, Villalobos había preferido mantenerse alejada de las cámaras para hablar sobre este tema, en una reciente entrevista con Milagros Leyva rompió su silencio y comentó todos los pormenores.

Sorprendió al revelar que sabía que el ampay se iba a transmitir en televisión nacional, por lo que optó conversar con sus hijos sobre el tema. "Mis hijos ven redes todo el tiempo. Yo se los dije antes, porque yo supe que iba a salir. Hablé con ellos", declaró.

Si bien sostuvo, con notable madurez, que las infidelidades son eventos comunes en las relaciones de pareja, sin duda lo más difícil fue el hecho de ser una figura pública, puesto que tenía a todas las cámaras sobre ella.

En la conversación, Érika Villalobos también contó que no le guarda rencor a su expareja puesto que una vez tuvo una experiencia personal que la llevó a entender la importancia de no guardar rencor.

"Una vez yo le deseé el mal a una persona que había estado conmigo y todo se me regresó, entonces lo entendí: uno nunca debe desearle el mal a alguien, ni debe guardar odio. Eso lo tengo claro, me ha servido mucho en la vida y agradezco que me haya pasado lo que me pasó", contó