Melissa Paredes y Anthony Aranda sorprenden al casarse con bienes separados: "Uno nunca sabe"

Este fin de semana, Melissa Paredes y Anthony Aranda se unieron en matrimonio, convirtiéndose en esposo y esposa. Sin embargo, lo que realmente sorprendió no fue solo la ceremonia, sino su decisión de casarse bajo un régimen de separación de bienes, una elección que ha llamado la atención de muchos.

Boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda

El pasado sábado 3 de agosto, Melissa Paredes y Anthony Aranda dieron un significativo paso en su relación al casarse en una emotiva ceremonia civil celebrada en un encantador fundo de Pachacámac.

El evento, realizado en un entorno romántico y natural, contó con la asistencia de alrededor de 150 invitados, incluidos familiares, amigos cercanos y algunas personalidades del espectáculo.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando Melissa Paredes y Anthony Aranda realizaron una impresionante coreografía durante el tradicional baile de novios. Comenzaron con un tema de Daddy Yankee, acompañados por la hija de Melissa Paredes, y luego pasaron a una sensual bachata.

¿Se casaron por bienes separados?

En una entrevista previa a su boda con 'Más Espectáculos', Melissa Paredes y Anthony Aranda compartieron que decidieron casarse bajo un régimen de separación de bienes.

Melissa Paredes comentó: "Sí, yo creo que más que todo ambos trabajamos cada uno por su lado," destacando la importancia de mantener la independencia económica. "Cada uno creo que es mejor saber qué es tuyo, qué es mío, uno nunca sabe," añadió, enfatizando su deseo de preservar su autonomía financiera.

Anthony Aranda apoyó esta decisión, subrayando que, a pesar de mantener sus bienes separados, seguirán creciendo y apoyándose mutuamente. "Y crecer a la par," afirmó, reafirmando su compromiso de respaldo mutuo en sus desarrollos personales y profesionales.

Al ser preguntado si esta decisión indicaba un posible distanciamiento, Anthony Aranda respondió con claridad: "No, no, no. Todo es pensado. Compartimos todo, pero es bonito realizarse por su parte, ¿no? Y siempre contribuir".

Melissa Paredes explicó que la decisión de mantener bienes separados fue influenciada por su experiencia anterior, haciendo referencia a su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba, que concluyó en un escándalo de infidelidad.

"De los errores se aprende, cuentas separadas y todos felices," comentó Melissa Paredes, mostrando cómo sus experiencias pasadas han influido en su enfoque hacia su nueva relación. Anthony Aranda se mostró de acuerdo con esta decisión: "Es lo mejor", concluyó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda han tomado una decisión consciente sobre su matrimonio, optando por mantener sus bienes separados para evitar posibles conflictos futuros. Ambos expresaron su confianza en que esta medida es la mejor para su relación y reafirmaron su compromiso de apoyarse mutuamente mientras preservan su independencia económica.