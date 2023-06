¡Se logró! Padre tumbesino logra comprar carrito de pop corn para ayudar a su hijo enfermo tras difusión de caso en Exitosa

La ayuda y la solidaridad habita en los corazones peruanos. Y es que Pedro José Castillo Marchan, un padre tumbesino, recibió el apoyo necesario luego que a través Exitosa solicitara ayuda comprar un carrito de pop corn y así costear los gastos médicos que requiere su hijo enfermo de 8 años.

Cabe resaltar que Pedro Castillo es padre y madre para el el pequeño, ya que su esposa falleció hace 6 años víctima de diabetes.

En el Mercado Unión Santa Rosa en el paradero 8 de San Juan de Lurigancho, el señor Pedro Castillo ha logrado comprar el carrito que servirá como herramienta de trabajo para no exponer más a su pequeño a que lo acompañe a vender dulces en los buses.

El padre tumbesino agradeció a todas las personas que le dieron la mano y a Exitosa por difundir su caso.

"Agradeciéndole a todas las personas de buen corazón y a Exitosa por darme esa oportunidad de salir a pedir apoyo. Me siento muy alegre que llegué lograr a comprar el carrito de pop corn, gracias a las personas que me ayudaron les agradezco desde mi corazón, gracias mil gracias", expresó Castillo.

Asimismo, indicó que su pequeño de 8 años también se encuentra muy agradecido ya que no cuentan con familia en la capital.

De igual manera, ratificó su compromiso en seguir velando por la salud de su menor hijo.

"Luché día a día por él (su hijo) primero mi hijo, segundo mi hijo y tercero mi hijo. Me prohibí de muchas cosas por estar con él. Gracias a Dios estamos venciendo la enfermedad de mi hijo y su madrecita desde el cielo me ha de bendecir porque no ha dejado de lado a mi hijo", finalizó Pedro.

Como se recuerda, Pedro Castillo indicó que el diagnóstico de su menor hijo es Tetralogía de Fallot, esto provocó que el hombre de Tumbes llegara a la capital para poder tratar a su pequeño. Sin duda, este caso pone en valor el rol que cumplen muchos papás en nuestro país.

Además, señaló que residen desde hace 3 años en Lima por el tratamiento que lleva el menor en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, sin embargo, las citas constantes del niño complican la situación económica de este hombre que no tiene los recursos suficientes para costear los gastos de alojamiento y comida.

En esta oportunidad, seguimos valorando el rol que cumple el señor Pedro con su menor hijo, quien tuvo que afrontar solo la enfermedad de su pequeño y hacer los esfuerzos necesarios.

Para seguir brindando la ayuda de manera económica a Pedro Castillo, el número de contacto es 979334006.

Además, el padre del menor solicitó a Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, los permisos necesarios para poder vender su producto cerca del colegio de su hijo.

"No quiero exponerlo más a mi hijo [...] hay buses que no tienen corazón, te botan y mi hijo se ve sentimental al ver que me bajan de los buses [...] Al alcalde de San Juan de Lurigancho a ver si me da un sitio ahí en el paradero 8 a ver si me da un espacio", finalizó.