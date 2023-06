Comas: Padres reportan alza en el precio de repelente en medio de epidemia por dengue

Padres de familia de Comas reportaron en las últimas horas que se ha registrado un alza en el precio del repelente. Los ciudadanos manifestaron su malestar por esta situación luego de que el aumento del costo de este importante producto en la batalla contra dicha enfermedad se produzca en plena epidemia por dengue.

Dicho fenómeno respondería a la alta demanda por la situación actual del país, la cual también habría provocado que se empiece a agotar en las farmacias. De hecho, Exitosa recorrió al menos 8 establecimientos aledaños al Hospital Sergio Bernales, de las cuales solo 2 aún tenían repelente, pero aun precio elevado.

"No hay repelente en ninguna farmacia y, ahorita, lo están vendiendo a S/ 20. No me parece justo, antes yo conseguía de S/15 a S/20, S/25 o S/ 30 me quieren vender. Es demasiado, yo tengo tres hijos y en el colegio me están pidiendo por cada uno. Se aprovechan de la necesidad", declaró a nuestro medio un padre de familia.