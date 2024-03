Semana Santa: Así se vivió el bautizo del 'Cristo Cholo' en el Paseo de las Aguas

En una conmovedora muestra de fe y devoción, los vecinos del distrito del Rímac se congregó para presenciar la recreación del bautismo de Jesús, protagonizada por la icónica figura local conocida como "Cristo Cholo".

Este evento, que tuvo lugar en el emblemático Paseo de Aguas, atrajo a numerosas personas que deseaban ser testigos de esta escena bíblica. Bajo la interpretación de Mario Valencia, reconocido por su compromiso con las representaciones religiosas, el bautizo fue recreado con gran detalle y emotividad.

Herbert Ochoa, miembro destacado del elenco de Valencia, asumió el papel de Juan el Bautista, protagonizando diálogos fieles a los relatos bíblicos. La ceremonia no solo incluyó la participación de los actores, sino también la emotiva bendición de una bebé, aunque el momento concluyó en lágrimas para la pequeña.

Además, se llevaron a cabo actos simbólicos como el lavado de pies, siguiendo el ejemplo de humildad y servicio de Jesús y sus discípulos. Mario Valencia, a sus 66 años, continúa liderando estas actividades con un profundo sentido de compromiso espiritual.

La recreación del bautismo de Jesús en el Paseo de Aguas no solo fue un evento religioso, sino también una expresión de la conexión profunda que la comunidad del Rímac tiene con su fe y sus tradiciones durante la Semana Santa.

Si bien en ningún pasaje de la Biblia se alude directamente a la prohibición de la carne, esta costumbre viene por una recomendación de la Iglesia Católica, debido a que en Semana Santa, que comienza el domingo de Ramos y culmina el domingo de Resurrección, se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Por ello, se instauró una tradición que simula la honra a la penitencia del hijo de Dios, que pasó 40 días en el desierto en ayuno. Se le interpreta como una jornada de penitencia, una vía para unificar un ritual. Comer o no comer carne es una decisión individual, que no representa en sí un pecado.

"La primera parte del Evangelio según San Mateo relata como Cristo pasó cuarenta días en el desierto y durante ese tiempo no pasó por sus labios ni bebida ni alimento. No cabe duda de que esta penitencia del Dios-hombre no solo era expiatoria sino también ejemplar", puede leerse en la seminal Enciclopedia Católica.