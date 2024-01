Sergio Tarache: "Esperamos sentencia ejemplar para feminicidas", indicó Óscar Arriola

En conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, brindó declaraciones durante la llegada de Sergio Tarache a Lima tras ser extraditado de Colombia, y señaló que espera haya una "sentencia ejemplarizadora para aquellas personas insanas" que cometan feminicidio.

El confeso asesino Sergio Tarache Parra llegó la noche del martes 30 de enero a la sede de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), en el Callao, tras varias horas de vuelo. Es por ello que distintas autoridades se hicieron presentes, como el titular del Mininter, Víctor Torres, así como un gran resguardo policial y Óscar Arriola.

El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú no dudó en expresar que espera que el criminal que acabó con la vida de la joven de 18 años en la Plaza Dos de Mayo, en Cercado de Lima, reciba la pena máxima como cadena perpetua por parte de las instancias judiciales.

Además, destacó que en las próximas horas habrá diligencias de un control de identidad y la División de Homicidios de la PNP, así como la división de la Policía Judicial y la titular de la acción penal, la fiscal encargada de la investigación del caso, ya están avocados para completar el proceso que se lleva en contra de Tarache.

Como se recuerda, el asesino de Katherine Gómez, deberá cumplir una orden de prisión preventiva de 9 meses, la cual fue dictada el 13 de abril de 2023 por el 24° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia (CSJ). Asimismo, previo a ello, la fiscal Carla Castro había solicitado que Sergio Tarache sea condenado a cadena perpetua, por las agravantes de "crueldad y alevosía" y "uso de fuego".

La madre de Katherine, Cinthya Machare, expresó que con la extradición de Sergio Tarache a Perú, siente "un poco de alivio" debido a que enfrentará la justicia peruana, sin embargo, tan ella como sus allegados exigen que se dicte cadena perpetua al asesino de su hija que falleció con tan solo 18 años.

"He venido con mi familia, amigos y conocidos de mi hija, me están esperando para exigir justicia, vamos a exigir la cadena perpetua para ese desgraciado", dijo a nuestro medio, mientras esperaba en las instalaciones de la sede de la Dirección de Aviación Policial en el Callao.

Asimismo, agregó que al momento en que vea a Tarache, le gustaría preguntarle los motivos del cruel asesinato de su hija tras ser quemada viva.

"Yo siento mucho rencor, no siento ira no siento cólera, siento mucho rencor porque me arrebató a mi hija de una forma muy cruel y esa pregunta que yo le voy a hacer va a ser una interrogante para él y para mí. ¿´Por qué hacerle tanto daño, por qué lastimarla de esa manera? Ella no le hizo nada", manifestó Machare.