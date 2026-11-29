29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori, expresó este domingo mediante sus redes oficiales sus felicitaciones a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular (PP) por su victoria electoral en los comicios generales del 29 de noviembre en España, así como a Santiago Abascal y a Vox por el resultado obtenido.

Mandataria saluda una nueva etapa política en España

En su pronunciamiento, la jefa de Estado peruana destacó el desarrollo de la jornada democrática y el apoyo ciudadano recibido por las fuerzas de centroderecha, señalando desde Perú sus deseos de éxito para esta nueva etapa y su confianza en fortalecer la cooperación bilateral sobre la base de la libertad, la democracia y el desarrollo.

Mis felicitaciones a @NunezFeijoo y al @ppopular por su victoria electoral, así como a @Santi_ABASCAL por el importante resultado alcanzado por @vox_es Mi reconocimiento al pueblo español por esta jornada democrática, en la que las fuerzas de centroderecha han recibido un amplio apoyo ciudadano. Desde el Perú, les deseo muchos éxitos en esta nueva etapa. Confío en que seguiremos fortaleciendo nuestra cooperación sobre la base de la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestros países. November 29, 2026

Reacciones de Pedro Sánchez y la izquierda española tras resultados

Tras conocerse el avance del escrutinio, el presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, admitió que no era el resultado esperado y calificó la jornada como "una noche triste para nuestro país", aunque pidió a su militancia y al espacio progresista ejercer una fuerte oposición para la gestión venidera.

Pese a esta advertencia, confirmó que llamó a Feijóo para felicitarlo por el triunfo y sostuvo que el bloque socialista acata el resultado de las urnas sin cuestionamientos institucionales.

#29Nrtve | Pedro Sánchez: "Hoy es una noche triste para nuestro país, pero me gustaría reivindicar la esperanza, porque el pulso que libramos por la justicia social no termina nunca"#Elecciones29N pic.twitter.com/XH7CD2BXI0 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 29, 2026

Respaldo de líderes regionales y de Donald Trump

Sumado al saludo de la presidenta Fujimori, otros mandatarios y referentes políticos de la región y Estados Unidos se pronunciaron también tras los comicios.

El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró el avance del bloque de PP y Vox, afirmó que "ganó la libertad, perdió el socialismo" y sostuvo que ambos dirigentes podrán poner fin a lo que calificó como "un periodo de decadencia" frente a la gestión de Pedro Sánchez, con quien ha mantenido tensiones políticas.

LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! — Javier Milei (@JMilei) November 29, 2026

Asimismo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saludó la victoria de Feijóo y Abascal con mensajes en redes celebrando el triunfo de la derecha española frente a Sánchez, y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado felicitó a Abascal y Feijóo vinculando el resultado con su causa política en Venezuela.

Saludos de Corina Machado y De la Espriella.

A estas reacciones se sumó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien al regresar a la Casa Blanca celebró la derrota de Pedro Sánchez, a quien cuestionó duramente tras años de roces diplomáticos y geopolíticos por el gasto en defensa de la OTAN, el uso de bases conjuntas y posturas internacionales, asegurando que hizo "un trabajo horrible" y que merecía perder.

El mensaje de Keiko Fujimori se inscribe en una serie de pronunciamientos internacionales que acompañan el giro político reflejado en las urnas españolas. Con el escrutinio en su tramo final y el horizonte abierto de las negociaciones parlamentarias, el resultado reordena la política española y proyecta nuevas dinámicas en la relación con sus socios en América y el resto del mundo.