29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones del Ejecutivo en favor de las personas daminificadas de la región Piura por las lluvias extremas de la última semana, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, destacó el arribo del Buque de la Armada Peruana (B.A.P.) Tacna al puerto de Paita con 2 200 litros de agua potable y medicamentos.

En entrevista con Exitosa, el miembro del Gabinete Ministerial precisó que el agua desalinizada que se entregará en las próximas horas es a consecuencia de que la nave posee en su interior una planta capaz de transformar el agua salada del mar en apta para el consumo humano.

Anuncia más ayuda a Piura en medio de nuevos pronóstico de lluvias

Frente a la situación crítica que viene atravesando la región Piura, principalmente en la Urb. Ignacio Merino, Belaúnde Llosa no solo mencionó la llegada del B.A.P. Tacna, tanbién anunció que en los siguientes días volverá el Buque de la Armada Peruana (B.A.P.) Paita con equipos anfibios, a fin de intensificar las labores en las zonas que todavía permanecen inundadas.

Asimismo, reveló que han hecho lo propio desde la localidad de Matacaballo (Sechura). En esa línea, indicó que los sistemas de evacuación de agua están funcionando a la fecha y que los niveles de agua acumulada se están reduciendo. No obstante, alertó que se tiene previsto nuevas lluvias para esta noche, según el pronóstico activo del Senamhi.

"Hoy día todo hacer prever que va volver a llover. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo más agresivo para tener una respuesta más rápida y oportuna porque recién estamos noviembre y las lluvias intensas van a sentirse entre enero, febrero y marzo", puntualizó.

A 700 ascienden las familias afectadas en Ignacio Merino

Con referente a los primeras cifras oficiales que viene dejando las extremas precipitaciones en Piura, Belaúnde Llosa informó que hasta el momento se registran 700 viviendas afectadas en la urbanización Ignacio Merino, dejando a más de 2 000 personas damnificadas.

"En Ignacio Merino, se han afectado 700 viviendas. Estamos hablando de más de dos mil personas damnificadas. Hay un costo también en el lado económico: afectación al cultivo e infraestructura. Ha sido un evento de una magnitud nunca antes visto para el mes de noviembre y es el preludio a un embate de un fenómeno El Niño de grandes proporciones", señaló.

Del mismo modo, destacó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente a la emergencia y planteó contar con el equipo de evacuación necesario por parte de las autoridades locales para atender de forma oportuna a la población.

De esta manera, el ministro de Defensa hizo un balance de las afectaciones registradas en Piura por las lluvias extremas y las acciones de su sector para atender la población afectada.