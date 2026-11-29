29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa,, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó este viernes que hasta el momento se contabilizan 700 viviendas afectadas en la urbanización Ignacio Merino, uno de los puntos más golpeados por las lluvias intensas en Piura, junto con más de 2 mil personas damnificadas.

El preludio a una temporada más fuerte

Al describir el impacto del temporal, el funcionario señaló que, considerando los daños y afectación a múltiples sectores productivos, las últimas jornadas de lluvias en la región norteña resultaba inédita para estas fechas, advirtiendo que esto solo es el inicio a una temporada mucho más agresiva.

"En Ignacio Merino, se han afectado 700 viviendas. Estamos hablando de más de dos mil personas damnificadas. Hay un costo también en el lado económico: afectación al cultivo e infraestructura. Ha sido un evento de una magnitud nunca antes vista para el mes de noviembre, y es el preludio a un embate de un fenómeno El Niño de grandes proporciones", señaló.

Asimismo, Rafael Belaúnde destacó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente a la emergencia y planteó contar con el equipo de evacuación necesario por parte de las autoridades locales para atender de forma oportuna a la población.

"Las Fuerza Armadas tienen una capacidad de respuesta mayor a cualquier otra institución y por eso es importante que podamos contar con el equipo de evacuación requerido para poder atender oportunamente esta emergencia."

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En enlace con Exitosa, el Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que, hasta la fecha, ya existen 700 viviendas afectadas en la urbanización Ignacio Merino, uno de los puntos más afectados por las recientes lluvias torrenciales en Piura, más de 2 mil... pic.twitter.com/wtoIDjeApO — Exitosa Noticias (@exitosape) November 29, 2026

Cifras conjuntas con El Chilcal y labores de drenaje en marcha

El panorama de daños en la zona se amplía con el reporte del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien señaló previamente que, entre las urbanizaciones El Chilcal e Ignacio Merino, se identifican aproximadamente 1200 viviendas damnificadas tras las inundaciones.

Según explicó el titular de Vivienda, tras contaminarse el agua pluvial con desagües en ambos sectores, su cartera trasladó tres motobombas de ocho pulgadas a El Chilcal para reforzar el sistema SARE y el trasvasador, con la proyección de drenar el área ante la ausencia de nuevas precipitaciones.

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Piura: Calles y negocios inundados tras intensas lluvias.



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En Ignacio Merino, la evacuación del agua acumulada continúa tanto por acción de las autoridades como por el esfuerzo directo de los residentes. En el terreno, las familias sacan el agua de sus casas por cuenta propia, mientras algunas se han refugiado en segundos pisos o han dejado sus viviendas ante la insalubridad y los temores por un posible brote de dengue.

Los reportes sobre Ignacio Merino y el balance conjunto con El Chilcal reflejan la magnitud de las inundaciones en Piura y los retos operativos que persisten para retirar el agua estancada. La continuidad de las labores de drenaje, la asistencia sanitaria y las ayudas anunciadas serán claves para aliviar a las familias afectadas y prevenir mayores riesgos ante nuevas lluvias [bss, ess].