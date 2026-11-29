29/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano para la primera semana de diciembre.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 52-26 de la DHN, este fenómeno persistirá desde hoy, domingo 29 de noviembre, hasta el miércoles 4 de diciembre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso, por si piensas viajar a una de las regiones costeras que estarán bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con lo revelado por la Marina de Guerra, a consecuencia del fenómeno El Niño, se vienen registrando incrementos significativos del nivel medio del mar, con anomalías positivas que han alcanzado hasta 70 centímetros en sectores del litoral norte y alrededor de 50 centímetros en el litoral centro, un factor que intensifica los efectos del oleaje y amplia su alcance sobre la franja costera, especialmente durante las horas de pleamar; es decir, el nivel máximo o punto más alto que alcanza el agua del mar durante el ciclo de la marea creciente.

En ese sentido, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje ligero persistirá por todo el domingo 29 de noviembre. No obstante, se prevé su incremento a moderado durante la tarde del lunes 30 de noviembre, elevándose a fuerte intensidad durante la noche del mismo día. Posteriormente, se estima una disminución a moderado desde la mañana del martes 1 y a ligero desde la mañana del jueves 3 de diciembre.

Para el litoral centro (al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), continuará el oleaje ligero desde la mañana del domingo 29 de noviembre, incrementándose a moderado durante la madrugada del martes 1 de diciembre, con episodios de fuerte intensidad entre la tarde del mismo día y la madrugada del miércoles 2, disminuyendo a ligero desde la madrugada del jueves 3 de diciembre.

Del mismo modo, para el litoral sur (al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero se registrará desde la mañana del domingo 29 de noviembre, evelándose a moderado desde la mañana del miércoles 2 y volviendo a ligero desde la mañana del jueves 3 de diciembre.

Cabe precisar que, los sectores costeros abiertos y semiabiertos serán los más expuestos, y la magnitud de los impactos dependerá de la dirección del oleaje, las características geográficas y batimétricas de cada localidad, así como de las condiciones de marea y del nivel del mar.

Aviso Especial de Oleaje N.º 52-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.