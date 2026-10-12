Cercado de Lima: balean a chofer de combi informal y a su hijo por no pagar cupo de S/11 diarios

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de una combi de transporte informal y su hijo menor de edad resultaron heridos de bala tras ser atacados por presuntos extorsionadores en el Cercado de Lima. Los delincuentes habrían exigido al transportista el pago de 11 soles diarios para permitirle trabajar, bajo amenazas contra su vida y la de sus compañeros.

Balean combi llena de pasajeros

Según testigos, los atacantes permanecieron varios minutos esperando a su víctima frente a una barbería ubicada en la calle Crespo Castillo. Al notar la presencia de la combi, comenzaron a seguirla hasta llegar a la calle Rodríguez Mendoza, donde abrieron fuego contra el conductor mientras recogía pasajeros y le dispararon hasta en seis oportunidades.

Pese a la gravedad de sus heridas, el chofer continuó avanzando con la unidad hasta que terminó impactando contra otro vehículo que se encontraba estacionado en la vía. El ataque ocurrió cerca de varios negocios de comida rápida y generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en los alrededores. Afortunadamente, ninguna otra persona resultó herida durante la balacera.

El conductor fue identificado como Javier, de aproximadamente 25 años. Tanto él como su menor hijo fueron trasladados al hospital Carrión, donde permanecen con diagnóstico reservado durante la madrugada. En tanto, sus compañeros llegaron hasta el lugar de los hechos, pero evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Sin embargo, denunciaron que detrás del atentado estaría presuntamente la organización criminal 'Callao Unido', cuyos integrantes les exigirían el pago de 11 soles diarios para dejarlos trabajar tranquilos. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán fundamentales para que la Policía Nacional identifique a los responsables y reconstruya su ruta de escape.

🔴🔵 Cercado de Lima: Conductor y su menor hijo heridos tras ataque armado contra una combi 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/MU6i3qfZPe October 12, 2026

Antecedentes

Este nuevo ataque ocurre apenas un mes después de que extorsionadores asesinaran a un conductor de la misma línea de transporte. La empresa cubre la ruta desde la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Reynoso, en el Callao, lo que evidencia la preocupación por la violencia que afecta a los transportistas de este servicio informal.

Es así que, el ataque contra el conductor y su hijo menor vuelve a evidenciar la grave situación que enfrentan los transportistas ante las amenazas de extorsionadores en Lima y Callao. La exigencia de pagos diarios para permitirles trabajar refleja el nivel de intimidación al que estarían sometidos. Además, el asesinato de otro chofer de la misma línea, ocurrido hace un mes, incrementa la preocupación por la seguridad del sector.