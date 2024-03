SMP: ¡Con palos y alambres! Así se sostiene el colegio Señor de los Milagros a inicios de clases

11/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Padres de familia del colegio Señor de los Milagros, en San Martín de Porres, se encuentran preocupados por la mala infraestructura que presenta la institución que alberga a más de 200 alumnos. Tuvieron que organizar una actividad para comprar los implementos necesarios y así poder armar un cerco que pueda proteger a sus niños al inicio de clases, pero se encuentra a punto de colapsar, ya que solo cuenta con ¡palos y alambres!

¡Colegio se cae a pedazos!

Desde hace un mes, los padres de familia denunciaron la falta de interés de las autoridades de la institución educativa y de la UGEL 02 por mejorar el lugar donde sus niños recibirían sus clases, ya que las paredes estaban destruidas.

Con sus propias manos y su voluntad para que sus hijos no corran riesgos, decidieron organizar faenas, y una pollada para recaudar fondos y reconstruir el cerco, pero solo compraron algunos triplay, palos y alambres. Sin embargo, no solo el exterior presenta un gran deterioro, ya que en el interior hay un gran desorden, maderas amontonadas donde los más pequeños podrían salir lastimados ante un solo descuido.

Este 11 de marzo, el colegio dio inicio a sus clases y al llegar a la puerta de ingreso se ve un cartel con una frase conmovedora: "Bienvenidos, con un cerco de concreto estudio seguro", de esta manera, los padres de familia buscan reforzar el trabajo que realizan eventualmente para seguir limpiando, sacando la basura y mantener seguros a sus hijos de nivel inicial y primaria.

Preocupados por la infraestructura

Los padres de familia también revelaron que lograron construir una parte del cerco con concreto para proteger a sus hijos de la inseguridad ciudadana.

"Nosotros hemos iniciado con una pollada el 17 de febrero, y por ahí empezamos la construcción, ya que fue un gasto de 12 mil soles entre, papás y algunos profesores, una colaboración estamos haciendo nuestro logro. Como no está saneado el espacio que hemos hecho, Pronied quiere tumbar nuestro cerco, y no es justo que tumbe el esfuerzo de los padres de familia", comentó una madre.

Asimismo, recalcó que se encuentra muy preocupados e indignados por la falta de interés de las autoridades para invertir en la infraestructura educativa, asegurando que esto no se da recién este año, sino desde que se dieron inicio a las clases presenciales después de la pandemia por el Covid.

¿Qué dijo la directora del colegio?

Por su parte, la directora del colegio 'Señor de los Milagros' fue consultada por los medios sobre esta problemática que pone en peligro la seguridad de sus estudiantes antes del inicio de clases, asegurando que ya tienen la buena pro del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) para hacer un cerco perimétrico de metal.

Sin embargo, al llegar este lunes 11 de marzo al lugar, se puede observar que hasta el momento no hay ningún cambio ni mejoras. Por otro lado, un representante de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana llegó alrededor de las 7:00 a.m., para corroborar que se inicie correctamente la etapa escolar en el colegio, pero no supo responder sobre cómo se dará solución a los problemas de infraestructura.

De esta manera, los padres de familia se mostraron preocupados por la seguridad de sus hijos al inicio de clases y piden a la UGEL 02 que intervengan pronto, ya que el cerco provisional con palos y alambres que armaron está a punto de colapsar.