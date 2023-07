Tercera 'Toma de Lima': Piden "declarar la intangibilidad del corredor turístico de Cusco" ante nuevas manifestaciones

10/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La tercera 'Toma de Lima' está cada vez mas cerca y es que, este 19 de julio muchas organizaciones y la población en general saldrán a las calles para protestar contra el Gobierno; ante esto, el sector turístico está muy preocupado, ya que estas manifestaciones podrían afectar a ciudades como Cusco, por lo que se ha pedido "declarar la intangibilidad del corredor turístico de Cusco".

Protestas en Cusco

Como se sabe, las manifestaciones no solo se realizan en la capital peruana, sino también al interior del país, en ciudades como Cusco y otras del sur del Perú. Esto ha preocupado a los empresarios del sector turismo, ya que en manifestaciones pasadas hubieron pérdidas millonarias debido a la falta de turismo.

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John González, se ha reunido con varios representantes de los diversos gremios que apoyaron y participaron en las anteriores manifestaciones realizadas en septiembre del 2022 y enero del 2023.

"Dentro de ellos están los líderes mercado como taxistas, transporte urbano y al manifestado su disconformidad con este tipo de paralización entendiste afectada su economía" expresó Gonzáles a Exitosa.

Asimismo, informó que las organizaciones que marcharon las veces anteriores, actualmente no disponen de recursos para viajar en Lima; además, no se tiene garantía que en Cusco u otras regiones del sur vaya a haber movilizaciones o bloqueos, pero no quieren confiarse de eso.

Pérdidas millonarias tras protestas

John Gonzáles también comentó que se han reunido con el Gobierno Regional para saber que acciones se tomarían si las protestas se realizan en Cusco y por otro lado, también habló sobre las pérdidas que el sector turismo perdió a inicio de año cuando los manifestantes tomaron Cusco.

"Exactamente dentro del sector turismo, las pérdidas han sido de 2.5 millones de soles por día, y eso que era en temporada baja. Sobre los otros sectores, recogimos información que las pérdidas superaban los 10 millones de soles; eso sin tomar en cuenta las pérdidas que hubieron en el sector minero", declaró durante la entrevista.

Por otro lado, comunicó que muchas agencias de Estados Unidos y Europa han empezado a recomendar a los turistas de sus países que eviten viajar a Perú, específicamente Cusco, entre el 15 de julio y 15 de agosto.

Finalmente, anunció que se han solicitado al Ejecutivo y Legislativo, qué puedan "declarar la intangibilidad del corredor turístico de Cusco", desde el aeropuerto dela ciudad hasta Machu Picchu, incluyendo a los lugares por donde los turistas pasan para llegar a la maravilla mundial, esto con la finalidad que los turistas no se vean afectados por las manifestaciones de la 'Toma de Lima'.